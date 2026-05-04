Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции за 4 месяца вырос на 5,4%
По регионам сбыта Азия продолжает оставаться крупнейшим рынком для вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, занимая 44,1% общего экспорта. Далее следуют Америка и Европа с долями 20,9% и 15,8% соответственно, тогда как Африка и Океания занимают меньшие доли — 2,3% и 1,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые 4 месяца 2026 года экспорт в Азию вырос на 11,5%, в Европу — на 3,7%, в Океанию — на 19,8%; напротив, поставки в Америку сократились на 3,5%, а в Африку — на 26%.
По отдельным рынкам Китай остаётся крупнейшим импортёром с долей 21,1%, за ним следуют США (18,5%) и Япония (7%). В тот же период сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама в Китай значительно вырос на 28,8%, в Японию увеличился незначительно на 1,3%, тогда как на рынке США зафиксировано снижение на 4,8%.
За первые 4 месяца 2026 года экспорт ряда ключевых сельскохозяйственных товаров показал чёткую дифференциацию между группами роста и снижения. К группе с положительной динамикой относятся перец, овощи и фрукты. В частности, экспорт перца составил 95,1 тыс. тонн и 614,4 млн долларов США, увеличившись соответственно на 29,2% по объёму и на 20,9% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2025 года; экспорт овощей и фруктов достиг 2,06 млрд долларов США, увеличившись на 22,3%.
В то же время по ряду товаров отмечено снижение экспортной выручки. Кофе, несмотря на рост объёма на 15% до 789,3 тыс. тонн, принес лишь 3,6 млрд долларов США (снижение на 7,8%) из-за значительного падения средней экспортной цены на 19,8%. Аналогично, каучук составил 463,8 тыс. тонн и 860,9 млн долларов США (рост объёма на 2,4%, но снижение стоимости на 1,4%); кешью — 186,6 тыс. тонн и 1,29 млрд долларов США (снижение на 4,6% по объёму и на 2,9% по стоимости); рис — 3,3 млн тонн и 1,57 млрд долларов США (снижение на 2,3% по объёму и на 11,1% по стоимости). По чаю отмечено снижение как по объёму (на 5,6%), так и по стоимости экспорта.
По рынкам рост сосредоточен на ряде азиатских направлений. Китай остаётся ключевым драйвером с существенным увеличением импорта по многим товарам, таким как кофе (+80,8%), рис (+44,4%) и овощи и фрукты (+49,6%). Кроме того, заметный рост отмечен на отдельных рынках: США по перцу (+54,2%), Таиланд по кешью (+58,6%), Индонезия по каучуку (рост в 2,2 раза).
В то же время на ряде рынков наблюдается спад: Филиппины резко сократили импорт кофе (–28,4%) и чая (–75,2%), Бразилия — каучука (–42,1%), Кот-д’Ивуар — риса (–59,6%), Объединённые Арабские Эмираты — кешью (–52,3%) и перца (–32,5%). В целом колебания мировых цен остаются ключевым фактором, влияющим на экспортную стоимость многих сельскохозяйственных товаров в последнее время.