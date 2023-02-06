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Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в январе достиг 3,7 млрд. долл. США
Экспорт основной сельскохозяйственной продукции достиг более 1,7 млрд. долл. США, сократившись почти на 13%, в то время как экспорт морепродуктов, древесины и изделий из дерева, по оценкам, сократится на 31% и 30% до 600 млн. долл. США и 1,1 млрд. долл. США соответственно.
Министерство заявило о падении стоимости экспорта за месяц из-за отсутствия заказов и длительных праздников.
В 2022 году экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама достиг рекордной выручки в размере более 53,22 млрд. долл. США, что на 9,3% больше, в том числе почти 11 млрд. долл. США от продукции водного хозяйства.