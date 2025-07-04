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Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в первом полугодии составил около 34 млрд долларов США
По словам заместителя министра, эти результаты в сочетании с тенденцией ускорения экспорта к концу года, общая стоимость экспорта в 2025 году может достичь 67 миллиардов долларов США.
Чан Жа Лонг, заместитель директора департамента планирования и финансов министерства, сообщил, что экспорт сельскохозяйственной продукции составил 18,46 млрд долларов США, что на 17,8% больше, чем в предыдущем году.
Экспорт продукции животноводства составил 264,4 млн долларов США, увеличившись на 10,1%. Экспорт рыбной продукции достиг 5,16 миллиарда долларов США, увеличившись на 16,9 %, а экспорт продукции лесного хозяйства составил 8,82 миллиарда долларов США, увеличившись на 9,3 %. Экспорт средств производства для сельского хозяйства составил 1,13 миллиарда долларов США, увеличившись на 23,6 %, а экспорт соли достиг 5,7 миллиона долларов США, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Благодаря росту мировых цен некоторые товары приносят значительные доходы от экспорта, например кофе, перец и орехи кешью.
Экспорт кофе в первой половине года составил 953 900 тонн и принес 5,45 миллиарда долларов США. Это на 5,3% больше по объему и на 67,5% больше по стоимости по сравнению с тем же периодом 2024 года. Средняя экспортная цена выросла на 59,1% и достигла 5 708,3 доллара США за тонну. Крупнейшими покупателями стали Германия, Италия и Испания, а экспорт в Мексику резко вырос, увеличившись более чем в 71 раз по сравнению с предыдущим годом.
Экспорт каучука составил 680 100 тонн на сумму 1,27 миллиарда долларов США. Несмотря на снижение объема на 6,5 %, общая стоимость выросла на 14,4 % благодаря увеличению средней экспортной цены на 22,4 %, которая составила 1 864,7 доллара США за тонну. Китай оставался крупнейшим экспортным рынком, на долю которого пришлось 70 % всех поставок, в то время как в Малайзии был зафиксирован самый сильный рост, а импорт из Вьетнама увеличился более чем в 4,6 раза.
Экспорт орехов кешью составил 346 800 тонн общей стоимостью 2,36 миллиарда долларов США. Несмотря на снижение количества на 2,7 %, стоимость экспорта выросла на 20,4 % благодаря росту средней цены на 23,8 %, достигнув 6 805,4 доллара США за тонну. Основными рынками сбыта стали Китай, США и Нидерланды, в то время как экспорт в Объединенные Арабские Эмираты продемонстрировал самый значительный рост - на 50,4%.
Напротив, экспорт риса и фруктов и овощей - основных статей экспорта Вьетнама - снизился в стоимостном выражении. За первые шесть месяцев 2025 года экспорт риса достиг 4,9 млн тонн и принес 2,54 млрд долларов США. В то время как объем увеличился на 7,6%, общая стоимость упала на 12,2% из-за снижения средней экспортной цены на 18,4%, которая теперь составляет 517,5 долларов США за тонну. На долю Филиппин пришлось 43,4% экспортного рынка. Бангладеш продемонстрировал исключительный рост спроса, увеличившись более чем в 293 раза. Экспорт в Малайзию значительно снизился, упав на 54,7 %.
Экспорт фруктов и овощей составил 3,05 млрд долларов США, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя Китай остается крупнейшим рынком с долей 48,2 %, экспорт на этот рынок упал на 35,1 %. Напротив, в США наблюдался значительный рост спроса, экспорт увеличился на 65,2 %.
Чан Жа Лонг подчеркнул приверженность министерства развитию сельскохозяйственного сектора Вьетнама через модель цепочки создания стоимости, которая повышает добавленную стоимость, конкурентоспособность и устойчивый рост рынка. Это включает в себя совершенствование производства, переработки и брендинга, а также внедрение новых законов и политики для решения проблем цепочки поставок и повышения стандартов качества.
Ключевые стратегии включают в себя строгий контроль качества, полную прослеживаемость продукции и соответствие требованиям международного рынка для укрепления глобального имиджа вьетнамского сельского хозяйства. Министерство также диверсифицирует экспортные рынки, особенно ориентируясь на Китай, ЕС и Японию, и совершенствует внутренние продажи и исследования рынка для поддержки отраслевого и национального развития.