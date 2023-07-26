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Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в ЕС снизился на 16,6% в первом полугодии
Это снижение объясняется энергетическим кризисом в Европе и «лихорадкой» цен на продовольствие, приведшей к экономическому спаду и сокращению потребления продуктов питания во многих странах.
По данным Евростат – статистическая служба ЕС, за первые четыре месяца этого года Вьетнам отгрузил в ЕС 32.000 тонн орехов кешью на сумму 186,2 млн. евро (205,14 млн. долл. США), что на 12,8% меньше по объему и на 20,1% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ЕС является потенциальным рынком сбыта ключевых сельскохозяйственных продуктов Вьетнама, таких как перец, кофе, чай и орехи кешью. Сельскохозяйственный сектор Вьетнама и экспортеры когда-то ожидали увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции на этот рынок, особенно после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) в августе 2020 года.
Однако эти ожидания пока не оправдались, поскольку нетарифные меры, такие как санитарные и фитосанитарные стандарты (СФС) или технические барьеры в торговле (ТБТ), остаются проблемами для вьетнамской сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в ЕС.
Недавно Европейский парламент принял Регламент ЕС о продуктах, не допускающих обезлесения (EUDR), направленный на предотвращение импорта продуктов, вызывающих обезлесение и деградацию лесов. Новый закон будет применяться к кофе, какао, пальмовому маслу, мясу и другим производным продуктам из стран по всему миру.
Чтобы в полной мере использовать тарифные преимущества соглашения EVFTA и преодолеть технические препятствия европейского рынка, сельскохозяйственному сектору необходимо изменить свои методы производства, внедрив надлежащие методы ведения сельского хозяйства в направлении устойчивого и экологически чистого производства, отвечающего строгим требованиям целевых рынков.