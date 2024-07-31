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Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции вырос почти на 19% за семь месяцев
Вьетнам зафиксировал положительное сальдо торгового баланса в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства в размере 9,42 миллиарда долларов США, что на 60 % больше, чем в прошлом году, показывают статистические данные.
Только в июле стоимость экспорта этой продукции составила 5,11 млрд долларов США, что на 18,2% больше, чем в прошлом году.
В период с января по июль сельскохозяйственная продукция составила 18,21 миллиарда долларов США, продукция лесного хозяйства - 9,41 миллиарда долларов США, продукция рыбного хозяйства - 5,29 миллиарда долларов США, продукция животноводства - 288 миллионов долларов США, что на 23,4%, 21,1%, 7,3% и 4,8% больше, соответственно.
Среди товаров с высокой стоимостью экспорта - древесина и изделия из нее на 8,78 миллиарда долларов США (рост на 21,9% по сравнению с прошлым годом), кофе на 3,54 миллиарда долларов США (30,9%), рис на 3,27 миллиарда долларов США (25,1%), орехи кешью на 2,37 миллиарда долларов США (22,1%), фрукты и овощи на 3,83 миллиарда долларов США (24,3%), креветки на 2 миллиарда долларов США (7,5%), а также пангасиус на 1,02 миллиарда долларов США (7,1%).
В частности, средние экспортные цены на многие товары, такие как рис, кофе, каучук, перец и чай, в рассматриваемый период продолжали расти.
США, Китай и Япония оставались крупнейшими импортерами вьетнамской селскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, причем стоимость экспорта в США выросла на 21,6% по сравнению с предыдущим годом, в Китай - на 11,3%, а в Японию - на 4%.