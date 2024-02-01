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НОВОСТИ

Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции вырос на 79% в январе

Вьетнам заработал 5,14 миллиарда долларов США на экспорте сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в январе, который увеличился в годовом исчислении на 79,2%, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов. Между тем, за месяц страна импортировала сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции на сумму 3,72 миллиарда долларов США, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 1,4 миллиарда долларов США, что более чем в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, экспорт лесной продукции вырос на 72,5% до 1,49 млрд долларов США, рыбных продуктов - на 60,8% до 730 млн долларов США, а сельскохозяйственной продукции - на 93,8% до 2,71 млрд долларов США.

Рост наблюдался на всех рынках: Американский вырос на 93,6%, Африканский - на 185,4%, Азиатский - на 86,3%, Европейский - на 38,2% и рынок Океании - на 100,9%.

Доля Китая в общем объеме экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама составила 23%, США - 20,8%, Японии - 7,4%. Импорт сельскохозяйственной продукции вырос на 41,1% до 2,2 млрд долларов США, рыбной продукции - на 33,9% до 250 млн долларов США, а лесной продукции - на 100,7% до 253 млн долларов США.

Что касается внутреннего рынка, министерство заявило, что он оставался стабильным в течение месяца, подтвердив, что поставки сельскохозяйственной продукции будут обеспечены во время приближающегося праздника Тэт (Лунный Новый год).

ВИА/ИЖВ

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