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Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции вырос на 79% в январе
В частности, экспорт лесной продукции вырос на 72,5% до 1,49 млрд долларов США, рыбных продуктов - на 60,8% до 730 млн долларов США, а сельскохозяйственной продукции - на 93,8% до 2,71 млрд долларов США.
Рост наблюдался на всех рынках: Американский вырос на 93,6%, Африканский - на 185,4%, Азиатский - на 86,3%, Европейский - на 38,2% и рынок Океании - на 100,9%.
Доля Китая в общем объеме экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама составила 23%, США - 20,8%, Японии - 7,4%. Импорт сельскохозяйственной продукции вырос на 41,1% до 2,2 млрд долларов США, рыбной продукции - на 33,9% до 250 млн долларов США, а лесной продукции - на 100,7% до 253 млн долларов США.
Что касается внутреннего рынка, министерство заявило, что он оставался стабильным в течение месяца, подтвердив, что поставки сельскохозяйственной продукции будут обеспечены во время приближающегося праздника Тэт (Лунный Новый год).