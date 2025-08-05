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Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции вырос на 14,7% за семь месяцев
Стоимость многих ключевых экспортных товаров Вьетнама значительно выросла.
Стоимость экспорта кофе выросла на 65,1% до 6 млрд долларов США, что было обусловлено увеличением средней цены за тонну на 53%, даже при небольшом увеличении объема на 7,6%. Аналогичным образом, стоимость экспорта орехов кешью выросла на 17,4% до 2,79 млрд долларов США, несмотря на небольшое снижение объемов.
Стоимость экспорта перца также увеличилась почти на 30% и составила почти 1 млрд долларов США, в основном из-за того, что средняя цена подскочила на 47%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении каучука: стоимость экспорта увеличилась на 13,9% и составила 1,61 млрд долларов США, несмотря на незначительное снижение объемов.
Стоимость экспорта риса снизилась на 15,9% до 2,81 млрд долларов США из-за значительного снижения цен на 18,4%, несмотря на увеличение объема экспорта.
Хотя экспорт фруктов и овощей увеличился на скромные 0,9% и составил 3,92 млрд. долларов США. Поставки в Китай, крупнейший рынок сбыта, сократились на 24,3%, в то время как экспорт в США вырос на 65,5%.
Прибыль по шести товарным категориям превысила 1 миллиард долларов США, среди которых лидировали изделия из древесины (7,7 миллиарда долларов) и кофе (5,78 миллиарда долларов), в то время как креветки и пангасиус также показали хорошие результаты. Однако по некоторым ключевым импортным товарам, включая корма для животных, хлопок и кукурузу, наблюдался дефицит торгового баланса.
Крупнейшим экспортным рынком Вьетнама оставалась Азия, на долю которой приходилось 42,6% от общего объема экспорта. Примечательно, что экспорт в Европу вырос на 43,1%. США, Китай и Япония вошли в тройку крупнейших рынков сбыта.