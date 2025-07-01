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Экспорт сельскохозяйственной, лесной и морской продукции Вьетнама нацелен на достижение 65 млрд долларов США
Несмотря на множество трудностей, благодаря усилиям всей отрасли, за первые 6 месяцев 2025 года экспорт сельхозпродукции достиг 33,5 млрд долларов США, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В том числе: Сельхозпродукция: 18,3 млрд долл; Морская продукция: 5 млрд долл; Лесная продукция: 8,7 млрд долл. Однако экспорт таких ключевых товаров, как рис и овощи-фрукты, демонстрировал снижение оборота.
Для достижения годовой цели в $65 млрд, Министерство предложило ряд мер: расширение рынков сбыта, диверсификация продукции, использование преимуществ от 17 подписанных двусторонних и многосторонних соглашений о свободной торговле (ССТ).
Кроме того, Министерство рекомендовало профильным органам активно сотрудничать с приграничными провинциями на севере страны, отслеживая и прогнозируя ситуацию с логистикой, чтобы своевременно регулировать потоки транспорта и избежать заторов, которые могут повлиять на экспорт в оставшиеся месяцы года.
Необходимо также продолжать принимать радикальные меры для дальнейшего поддержания экспорта на традиционных рынках и дополнять подходящие линейки продуктов, дополнять ряд групп продуктов, которые могут увеличить экспортную стоимость на потенциальных рынках.
В частности, товары с потенциалом роста, такие как кофе, кешью, креветки, рыба и особые фрукты, продолжают получать поддержку для продвижения торговли и стандартизации процессов, чтобы соответствовать строгим требованиям прослеживаемости и качества рынков США, ЕС и Китая. Потенциальные рынки, такие как Ближний Восток, АСЕАН и Южная Америка, также активно используются.
Министерство также обязало местные органы власти подготовить сертифицированные сырьевые зоны, оформлять коды для регионов выращивания и упаковочных центров, чтобы обеспечить стабильное предложение продукции для экспорта. Предприятия должны быть гибкими в переориентации рынков, усиливать глубокую переработку, чтобы повысить конкурентоспособность на фоне роста налогов и логистических затрат.
Благодаря позитивной динамике восстановления экспорта в ряде товарных групп и решительным мерам регулирования, сельское хозяйство Вьетнама рассчитывает выполнить план в $65 млрд, что будет способствовать стабильному торговому балансу страны и обеспечению устойчивого дохода для фермеров.
Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды поставило конкретные цели до конца года. В частности, если в июне 2025 года мировая экономическая ситуация в целом сохранится стабильной, а ответные тарифы США останутся на уровне 10%, то общий экспортный оборот за июнь должен достичь не менее 5 миллиардов долларов США.
Во втором квартале 2025 года министерство планирует добиться экспортной выручки свыше 17 миллиардов долларов.
В третьем квартале 2025 года ставится цель достичь экспортного оборота в размере от 14 до 15 миллиардов долларов. В четвёртом квартале 2025 года планируется активизировать экспорт сельскохозяйственной, лесной и водной продукции, максимально используя высокий потребительский спрос в преддверии новогодних и праздничных периодов, чтобы достичь роста экспортной выручки до 16 миллиардов долларов и выше.