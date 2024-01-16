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Экспорт рыбных продуктов в первом полугодии восстановится незначительно

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), экспорт рыбных продуктов из Вьетнама в первой половине этого года лишь незначительно восстановится из-за волатильности рынка и множества проблем мировой экономики. Сектор ожидает получить 9,5 миллиарда долларов США от экспорта в этом году, что на 3% больше, чем в 2023 году, когда стоимость достигла 9,2 миллиарда долларов США, или 92% от годовой цели.

В ассоциации заявили, что более низкая, чем ожидалось, инфляция во многих странах и высокие ставки по кредитам препятствуют восстановлению мировой экономики и мешают потребителям открыть свои кошельки.

Директор по коммуникациям VASEP Ле Ханг отметила, что российско-украинский конфликт и другие геополитические проблемы продолжат нарушать мировую торговлю, в том числе рынок рыбных продуктов, что приведет к росту транспортных и производственных расходов, которые вызовут новый инфляционный шторм, что повлияет на спрос в 2024 году, уточнила она.

По данным VASEP, в первые месяцы этого года экспорт на некоторые рынки, такие как США, Европейский союз (ЕС) и Республика Корея (РК), будет вновь расти. Кроме того, вьетнамские экспортеры все еще ищут пути расширения рынков сбыта.

По словам Ле Ханг, вьетнамские креветки будут и дальше сталкиваться с конкуренцией со стороны Эквадора и Индии в плане цен и поставок на таких рынках, как США, Китай, ЕС и Япония.

В частности, предупреждение Европейской комиссии (ЕК) о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов остается проблемой для экспорта рыбных ресурсов, заявили в ассоциации, подчеркнув, что оно должно быть снято в течение года, чтобы открыть путь для поставок в ЕС.

Однако экспорт пангасиуса станет положительным моментом, поскольку запасы в США, Китае и ЕС значительно сократились. Поэтому ожидается, что цены на него на рынках вырастут.

По прогнозам VASEP, в этом году сектор получит 4 миллиарда долларов США от экспорта креветок и около 1,9 миллиарда долларов США от экспорта пангасиуса.

ВИА/ИЖВ

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