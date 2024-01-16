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Экспорт рыбных продуктов в первом полугодии восстановится незначительно
В ассоциации заявили, что более низкая, чем ожидалось, инфляция во многих странах и высокие ставки по кредитам препятствуют восстановлению мировой экономики и мешают потребителям открыть свои кошельки.
Директор по коммуникациям VASEP Ле Ханг отметила, что российско-украинский конфликт и другие геополитические проблемы продолжат нарушать мировую торговлю, в том числе рынок рыбных продуктов, что приведет к росту транспортных и производственных расходов, которые вызовут новый инфляционный шторм, что повлияет на спрос в 2024 году, уточнила она.
По данным VASEP, в первые месяцы этого года экспорт на некоторые рынки, такие как США, Европейский союз (ЕС) и Республика Корея (РК), будет вновь расти. Кроме того, вьетнамские экспортеры все еще ищут пути расширения рынков сбыта.
По словам Ле Ханг, вьетнамские креветки будут и дальше сталкиваться с конкуренцией со стороны Эквадора и Индии в плане цен и поставок на таких рынках, как США, Китай, ЕС и Япония.
В частности, предупреждение Европейской комиссии (ЕК) о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов остается проблемой для экспорта рыбных ресурсов, заявили в ассоциации, подчеркнув, что оно должно быть снято в течение года, чтобы открыть путь для поставок в ЕС.
Однако экспорт пангасиуса станет положительным моментом, поскольку запасы в США, Китае и ЕС значительно сократились. Поэтому ожидается, что цены на него на рынках вырастут.
По прогнозам VASEP, в этом году сектор получит 4 миллиарда долларов США от экспорта креветок и около 1,9 миллиарда долларов США от экспорта пангасиуса.