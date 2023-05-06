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Экспорт рыбной продукции сократился в первые четыре месяца

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, рыбная продукция, поставляемая за рубеж, принесла Вьетнаму 2,63 млрд. долл. США в период с января по апрель, что на 27,7% меньше, чем в прошлом году. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, рыбная продукция, поставляемая за рубеж, принесла Вьетнаму 2,63 млрд. долл. США в период с января по апрель, что на 27,7% меньше, чем в прошлом году.

Только в апреле экспортная выручка составила 800 млн. долл. США, что на 28,6% меньше в годовом исчислении.

В первые три месяца этого года Япония, США и Китай были тремя основными рынками сбыта вьетнамской рыбопродукции, на долю которых пришлось 46,1% от общего объема экспорта этой продукции из страны.

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) заявила, что США все глубже погружаются в трясину роста цен на продукты питания и снижения их потребления. Такая ситуация привела к тому, что в апреле экспорт рыбных продуктов из Вьетнама на этот рынок резко сократился на 51%. Вследствие этого США опустились на третье место в списке ведущих рынков импорта морепродуктов Вьетнама после Японии и Китая. В январе-апреле объем импорта этой продукции из Вьетнама составил 418 млн. долл. США, сократившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, к концу апреля стоимость вьетнамской рыбопродукции, отправленной в Китай, составила около 435 млн. долл. США, что на 37% меньше, чем в прошлом году.

Поставки в Японию и Республику Корея также снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но более медленными темпами, чем в США и Китай.

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, за первые четыре месяца 2023 года Вьетнам заработал около 15,66 млрд. долл. США на экспорте сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, что на 13,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерство заявило, что снижение доходов от экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции было вызвано последствиями мировой экономики, которая, по прогнозам, замедлится в этом году, российско-украинским конфликтом и скачками инфляции в некоторых странах.

ВИА/ИЖВ

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