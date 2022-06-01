Экспорт рыбной продукции снизился в мае

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) сообщила, что в мае экспорт рыбной продукции Вьетнама достиг 1 млрд. долл. США, что на 27% больше, чем в предыдущем году, но меньше, чем 1,1 млрд. долл. США, зарегистрированных в предыдущем месяце.

Падение произошло в основном из-за сокращения экспорта креветок, который увеличился всего на 19% до 416 млн. долл. США по сравнению с 47-процентным ростом в апреле, пояснила ассоциация.

За первые 5 месяцев этого года общая стоимость составила более 4,6 млрд. долл. США, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из которых 39% приходилось на экспорт креветок.

Предприятия заявили, что увеличение экспорта креветок в первые 4 месяца произошло благодаря резервным материалам и запасам с 2021 года. Кроме того, многие фирмы заключили контракты с высокими ценами в конце прошлого года, когда свирепствовала пандемия COVID-19 и глобальная инфляция повлияла на цены на креветки.

С мая неблагоприятные погодные условия оказали негативное влияние на выращивание креветок. Поэтому прогнозируется нехватка материала на экспорт в мае и ближайшие месяцы.

Прогнозируется также, что экспорт креветок из Вьетнама будет медленно расти во втором и третьем кварталах, поскольку спрос на основных рынках не изменится после всплеска.

Экспорт пангасиуса в мае также увеличился на 65% до 245 млн. долл. США. За первые 5 месяцев оборот вырос почти на 90% и составил более 1,2 млрд. долл. США.

Хотя экспорт других продуктов водного промысла, таких как кальмары, осьминоги, крабы и моллюски, в мае увеличился, он все еще остается ниже, чем в апреле.

По мнению экспертов, российско-украинский конфликт продолжит негативно сказываться на секторах экономики, в том числе на рыболовстве.