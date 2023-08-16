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Экспорт рыбной продукции в этом году может достичь 9 млрд. долл. США
По данным VASEP, при наилучшем сценарии восстановления рынка и стабильных поставках сырья экспорт морепродуктов в оставшиеся пять месяцев 2023 года может составить более 4 млрд. долл. США, в результате чего общая стоимость экспорта в 2023 году составит 9 млрд. долл. США и снизится на 15-16% по сравнению с 2022 годом.
Из них по пангасиусу прогнозируется снижение экспорта на 28% - до 1,7-1,8 млрд. долл. США, по креветкам - на 16-18%, до 3,5-3,6 млрд. долл. США. Экспорт тунца, кальмара и осьминога сократится на 14-15% до 870 млн. долл. США и 650 млн. долл. США соответственно.
По словам директора по коммуникациям VASEP Ле Ханга, ожидается восстановление экспорта морепродуктов, поскольку во второй половине года прогнозируются более позитивные экономические показатели основных рынков, а импортный спрос на таких рынках, как США и Китай, имеет тенденцию к новому росту. На этих рынках снижаются складские запасы, так как начинается подготовка запасов для празднования конца года и нового года.
По словам Ле Ханга, предприятия и цепочки поставок морепродуктов получают своевременную поддержку в виде капитала, а также производственных и коммерческих условий для поддержания стабильных поставок сырья для экспортных контрактов в будущем.
При этом вьетнамские экспортные морепродукты имеют стабильные поставки и конкурентоспособные цены по сравнению с другими странами, отметила она.
По данным VASEP, экспорт морепродуктов за первые семь месяцев текущего года составил около 5 млрд. долл. США, снизившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. Среди основных видов продукции наибольшее снижение экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по пангасиусу - на 36%, затем следуют креветки и тунец (снижение на 27%).
В июле стоимость экспорта морепродуктов оценивалась в 830 млн. долл. США, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Наиболее явным сигналом к восстановлению стал китайский рынок, где в июле стоимость экспорта увеличилась на 45% по сравнению с предыдущим годом и составила 180 млн. долл. США.
Экспорт на другие ключевые рынки в июле сократился от 5 до 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включая США, Республику Корея и страны ЕС.
Японский рынок был более позитивным благодаря товарам с добавленной стоимостью и переработанным товарам, особенно морской рыбе.
Китай по-прежнему остается наиболее перспективным рынком для местных предприятий, производящих рыбную продукцию, поскольку торговая деятельность постепенно приходит в норму. Во второй половине года экономика Китая, вероятно, будет более стабильной, а доходы и потребление населения повысятся. Поэтому вьетнамский экспорт рыбной продукции в Китай и Гонконг (Китай) получит шанс на восстановление и достигнет общего оборота около 1,8 млрд. долл. США для обоих стран.
Чан Динь Луан, директор департамента рыболовства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, считает, что Вьетнам, скорее всего, достигнет 9 млрд. долл. США от экспорта рыбной продукции за весь год.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьена, министерство по-прежнему ставит перед собой задачу экспорта в размере 10 млрд. долл. США.
По данным VASEP, в экспорте креветок и пангасиуса наблюдаются положительные сигналы. Объем экспорта пангасиуса в США достиг более 50% от плана. Запасы пангасиуса на этом рынке снизились. Поэтому рыбная отрасль должна подготовить все ресурсы, чтобы воспользоваться этой возможностью. Аналогичная ситуация и с экспортом креветок, - сказал Фунг Дык Тьен.
Кроме того, в настоящее время реализуется кредитный пакет в размере 15 трлн. донгов, чтобы создать хорошие условия для предприятий по продвижению экспорта морепродуктов в будущем, сказал он.
VASEP обнародовал и менее оптимистичный сценарий, согласно которому рынок демонстрирует признаки восстановления и спрос снова возрастет, однако вьетнамским морепродуктам все еще трудно конкурировать по цене и предложению с другими странами, такими как Эквадор, Индия, Индонезия и Таиланд.
Это означает, что у отрасли нет срочных и долгосрочных решений, связанных с высокими производственными затратами, снижением прибыли и нехваткой капитала для формирования запасов, что приведет к дефициту сырья для производства во второй половине года.
При таком сценарии стоимость экспорта, по оценкам, составит около 3,5-3,7 млрд. долл. за последние пять месяцев года и 8,5-8,7 млрд. долл. за весь 2023 год. При этом наиболее глубокое падение экспорта по-прежнему наблюдается в двух отраслях - производстве пангасиуса и креветок.
Экспорт морепродуктов может ухудшиться, если предупреждение в виде «желтой карточки», вынесенное Вьетнаму Европейским союзом, не будет снято после рабочей сессии четвертой инспекционной группы комиссии в октябре 2023 года.