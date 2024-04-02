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Экспорт рыбной продукции Вьетнама достиг почти 2 миллиардов долларов США

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в январе-марте объем экспорта рыбной продукции Вьетнама составил около 2 миллиардов долларов США, что на 8% больше, чем в прошлом году. За этот период страна поставила за рубеж креветок на сумму более 690 миллионов долларов США, что на 15% больше, чем в предыдущем году, а экспорт пангасиуса, тунца, крабов и других ракообразных составил почти 424 миллиона долларов США, 220 миллионов долларов США и более 47 миллионов долларов США, увеличившись на 0,4%, 22,2% и почти на 60% соответственно.

По словам директора по коммуникациям VASEP Ле Ханга, США, Япония и Китай являются крупнейшими импортерами рыбной продукции, причем экспорт в США вырос на 16%, в Китай - на 30%, а в Японию - более чем на 5%.

Экспорт креветок в США вырос на 15 %, а тунца, тресковых рыб и крабов - значительно, от 13 до 53 %.

Что касается китайского рынка, то поставки креветок и крабов выросли в 11 и 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Импорт белоногой креветки из Вьетнама вырос в два раза, так как Китай сократил закупки в Эквадоре.

Экспорт креветок и крабов в Японию показал положительную динамику, увеличившись на 20% и 23% соответственно. Вьетнамский пангасиус становится все более популярной на японском рынке, поскольку ее поставки выросли на 25 %.

В отличие от этого, экспорт креветок и крабов в ЕС и Республику Корея (РК) не претерпел явного оживления. Однако экспорт тунца на эти рынки вырос на 27 % и 15 % соответственно.

По словам экспертов, рыболовный сектор сталкивается с различными препятствиями, включая "желтую карточку" Европейского союза по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу (ННН), антисубсидиарные пошлины США, напряженность в Красном море и торговый конфликт. Вьетнамские предприятия должны быть готовы поднять паруса и преодолеть встречные ветры.

Необходимо искать новых клиентов на международных рыболовных ярмарках и выставках в США, Европе, Японии и Республике Корея для более успешного восстановления, считают они.

Хотя у Вьетнама есть возможности для увеличения экспорта креветок, поскольку креветки из Эквадора и Индии были отклонены на некоторых рынках из-за загрязнения антибиотиками, вьетнамские экспортеры должны сохранять благоразумие и строго соблюдать правила, действующие на импортных рынках, а также на внутреннем рынке, чтобы избежать барьеров и протекционизма.

Председатель VASEP Нгуен Тхи Тху Шак сказала, что местные предприятия должны работать над обеспечением безопасной цепочки поставок и прослеживаемости происхождения, чтобы повысить конкурентоспособность и устойчиво развиваться.

Ассоциация и ее члены ожидают улучшения административной реформы и поддержки со стороны правительства и соответствующих министерств и секторов, чтобы предприятия могли повысить свою конкурентоспособность, сказала она.

Она предложила бизнес-сообществу рыбной отрасли и государственным органам объединить усилия для увеличения экспорта на традиционные и потенциальные рынки, такие как Индия, Ближний Восток и АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

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