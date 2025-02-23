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НОВОСТИ

Экспорт рыбной продукции Вьетнама достигнет отметки в 11 миллиардов долларов США

По прогнозам, в 2025 году рыбный сектор Вьетнама достигнет высоких темпов роста, а объем экспорта может составить 11 миллиардов долларов США, после того как в 2024 году этот показатель составил около 10 миллиардов долларов США. Однако достижение этой амбициозной цели требует усилий по преодолению трудностей и использованию открывающихся возможностей. По данным Департамента рыбного хозяйства, в 2025 году Вьетнам сосредоточится на повышении качества и эффективности производства, а не на расширении площадей для выращивания креветок и пангасиуса. Основная стратегия сектора предполагает развитие глубокой переработки для расширения цепочек создания стоимости и уменьшения количества побочных продуктов, что позволит повысить ценность рыбной продукции. В то же время сектор будет продолжать диверсифицировать виды аквакультуры, включая угря, тилапию, морские водоросли и моллюсков.

Разработка продуктов с добавленной стоимостью является важной стратегией для сектора, направленной на расширение и удержание позиций на рынках. В частности, растущая тенденция производства побочных продуктов из сырья морепродуктов открывает возможности для увеличения стоимости при соблюдении принципов циркулярной экономики и снижении воздействия на окружающую среду.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен утверждает, что этот сектор обладает огромным потенциалом для развития. В случае с уже существующими продуктами, такими как креветки, пангасиуса и моллюски, основное внимание должно быть уделено повышению производительности, решению проблемы использования антибиотиков и болезней, а также ужесточению контроля качества креветок и кормов для обеспечения устойчивости.

Заместитель директора Национального управления по качеству, переработке и развитию рынка сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (NAFIQPM) Ле Тхань Хоа отметил, что, хотя экспортный оборот сектора в прошлом году превысил 10 млрд долларов США, ужесточение контроля за остатками антибиотиков в экспортных партиях будет иметь решающее значение в 2025 году.

США остаются важнейшим экспортным рынком для вьетнамской рыбной продукции, особенно креветок и пангасиуса. Несмотря на меры по защите торговли, инфляцию и жесткую конкуренцию со стороны таких крупных производителей, как Индия, Эквадор и Индонезия, вьетнамский экспорт креветок сохранил конкурентоспособность. В 2024 году общий объем продаж достиг почти 3,9 миллиарда долларов США, что на 15 % больше, чем в предыдущем году. Успех был достиг благодаря стратегии развития товаров с добавленной стоимостью и диверсификации продукции. В то же время в США наблюдается значительный рост потребления замороженного рыбного филе, рыбных шпажек, закусок из рыбной кожи и шариков из рыбного пюре.

Недавно Вьетнам и США достигли двустороннего решения по прекращению антидемпинговых споров в отношении вьетнамской продукции из пангасиуса во Всемирной торговой организации (ВТО).

Несмотря на значительные достижения, сектор сталкивается с серьезными проблемами, включая последствия изменения климата и усиление конкуренции со стороны крупных стран-производителей морепродуктов. Рост стоимости кормов, топлива и транспорта может потенциально снизить конкурентоспособность вьетнамских морепродуктов на международных рынках, считают эксперты.

ИЖВ/ВИА

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