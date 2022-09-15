Экспорт рыбной продукции Вьетнама в Россию резко вырос

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Экспорт морепродуктов из Вьетнама в Россию резко восстановился после многомесячных перерывов из-за последствий российско-украинского конфликта, увеличившись на 36% в июле и на 98% в августе, по данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

За первые 8 месяцев 2022 года вьетнамский экспорт рыбных ресурсов в Россию составил более 94 млн. долл. США, что на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года.

После начала российско-украинского конфликта в конце февраля этого года поставки морепродуктов из Вьетнама в Россию в марте и апреле сократились на 86% и 46% соответственно из-за транспортных и платежных трудностей.

Цепочки поставок для производства и импорта-экспорта были нарушены, что вынудило вьетнамских экспортеров искать способы экспорта на другие рынки.

По словам Ле Ханга, заместителя директора Центра обучения и продвижения торговли VASEP, пангасиус по-прежнему остается наиболее экспортируемым продуктом, на который приходится 22% экспортного оборота морепродуктов на российский рынок на общую сумму почти 21 млн. долл. США.

В то время как оборот большинства морепродуктов, отправляемых в Россию, сократился, экспорт тунца, желтохвоста и анчоуса на этот рынок по-прежнему продолжал расти, увеличившись на 97%, 6% и 27% до почти 16 млн. долл. США, 14.6 млн. долл. США и 4.6 млн. долл. США, соответственно.

Зыонг Хоанг Минь, торговый советник Вьетнама в России, сказал, что перевозка товаров из Вьетнама в Россию стала более удобной, так как российская судоходная группа открыла прямой маршрут, соединяющий города Хошимин и Хайфон с Владивостоком, а также запущен новый железнодорожный маршрут.

Эксперты говорят, что экспорт морепродуктов на российский рынок продолжит восстанавливаться в последние месяцы этого года, увеличившись примерно на 16% до 190 млн. долл. США в 2022 году, как прогнозирует VASEP.



