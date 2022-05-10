Экспорт рыбной продукции вырос почти на 44% за первые 4 месяца

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, Вьетнам заработал 3,57 млрд. долл. США от экспорта рыбной продукции за первые 4 месяца 2022 года, что на 43,7% больше в годовом исчислении.

Только в апреле стоимость экспорта составила 1,05 млрд. долл. США.

США, Япония и Китай были тремя ведущими рынками импорта в первом квартале, на долю которых приходилось 49,5% от общей стоимости экспорта водной продукции.

Следует отметить, что стоимость экспорта на всех рынках увеличилась, а доходы от Китая удвоились.

Экспорт пангасиуса в апреле оценивался в 263 млн. долл. США, в результате чего четырехмесячный показатель составил 894 млн. долл. США, что на 89,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, экспорт креветок увеличился на 38,6% в годовом исчислении до почти 1,34 млрд. долл. США после увеличения на 385 млн. долл. США в апреле.

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), спрос на импортных рынках указывает на устойчивое восстановление после пандемии COVID-19, и вьетнамские фирмы воспользовались возможностями для поддержки экспорта и заключения крупных контрактов.