НОВОСТИ
Экспорт риса – новые возможности и вызовы
Столкнувшись с этой ситуацией, 6 августа 2023 года премьер-министр Фам Минь Тьинь издал директиву 24 о прочном обеспечении национальной продовольственной безопасности и содействии устойчивому производству и экспорту риса в данный период времени.
Премьер-министр поручил министру сельского хозяйства и развития сельских районов взять на себя основную ответственность и координировать с министерствами, секторами и населенными пунктами в планировании и развитии крупномасштабных и высококачественных районов производства товарного риса, обеспечении земельных площадей, специализирующихся на выращивании риса, внимательно отслеживать погодные условия, стихийные бедствия и эпидемии, чтобы оперативно корректировать производство, обеспечивая производственную цель в более чем 43 миллионов тонн риса в год в последующие годы.
До Ха Нам, вице-председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации, сказал, что директива премьер-министра очень соответствует реальной ситуации с глобальной нехваткой продовольствия и быстро растущими ценами на вьетнамский рис. Ассоциация также рекомендовала предприятиям увеличить запасы продовольствия, сохранить 70% производства риса для удовлетворения внутреннего спроса и остальное оставить для экспорта.
После получения директивы премьер-министра Министерство промышленности и торговли дало указание системе торговых советников Вьетнама за рубежом регулярно отслеживать ситуацию на рынке основных стран-производителей и импортеров риса для предоставления информации заинтересованным сторонам, тем самым ориентируя производство на предстоящее время. Министерство промышленности и торговли также предложило экспортерам риса строго соблюдать режим периодической и нерегулярной отчетности, хорошо соблюдать процесс обращения минимальных резервов и регулярно обновлять информацию о рыночном обмене.
Однако, хотя соответствующие ведомства активно регулируют рынок, цена на рис в последние дни постоянно колеблется.
Цены на рис достигли рекордного уровня
По данным Министерства промышленности и торговли, экспортная цена риса из других стран резко возрастает, цена 5% дробленого риса во Вьетнаме выросла на 25 долларов США за тонну по сравнению со временем введения запрета.
Рост экспорта приводит к тому, что цена на рис в стране быстро растет день ото дня (средний дневной прирост от 100 до 200 донгов/кг). В настоящее время цена на рис-сырец в некоторых населенных пунктах выросла с 1000-1500 донгов/кг по сравнению с моментом 20 июля 2023 года (когда вступил в силу запрет на экспорт риса в Индии), когда стоимость выросла более чем на 2000 донгов/кг. Тем не менее предприятиям довольно трудно покупать этот вид риса, потому что риса-сырца практически не остался и у местных жителей. В настоящее время цена потребительского риса в Кантхо и Хаужанг выросла на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.
Цена на рис на экспорт к началу августа 2023 года выросла до более чем 660 долларов США за тонну, однако предприятия испытывают трудности с закупкой риса-сырца для выполнения заказов, поскольку количество риса в стране недостаточно для удовлетворения спроса.
На конференции по экспорту риса за 6 месяцев 2023 года, состоявшейся недавно в Кантхо, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен подтвердил, что управление экспортом риса в условиях нестабильного рынка необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации внутреннего рынка риса.
Экспорт риса растет
В первой половине 2023 года экспорт риса из Вьетнама продолжил расти на 18,7% по объему и почти на 30% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Вьетнам экспортировал рекордные 7,1 млн тонн риса в 2022 году.
К этому моменту экспортная цена на некоторые виды риса достигла рекордного уровня за 15 лет. Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен заявил, что это возможность увеличить производство и экспорт риса в возможных условиях, чтобы принести максимальную ценность и эффективность производителям и торговцам; Это также возможность расширить рынок и утвердить бренд вьетнамского риса на международном рынке, особенно на новых.
Воспользовавшись возможностью совершить прорыв, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов направило населенные пункты, чтобы они приложили усилия, в результате чего площадь выращивания риса в районе дельты Меконга для осенне-зимнего урожая в этом году достигла около 700.000 га, что на 50.000 га больше по сравнению с предыдущем годом; Ожидается, что производство составит более 43 миллионов тонн риса за весь года. Если не будет эпидемий, стихийных бедствий, ураганов и наводнений то вполне вероятно, что во Вьетнаме в 2023 году будет достаточно успешный урожай.
Сколько тонн риса может экспортировать Вьетнам?
Чан Зуй Донг, директор департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли, заявил, что после балансирования внутреннего спроса на рис объем риса-сырца, который может быть использован на экспорт в 2023 году, составит около 15,1 млн тонн, что эквивалентно 7,5 млн тонн риса.
Если экспорт риса пойдет по такому плану, Вьетнам не только получит более ценную иностранную валюту для экономического развития, но также продемонстрирует роль и позицию страны в содействии обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, поскольку Вьетнам недавно взял на себя обязательства перед Организацией Объединенных Наций (ООН).
На открытом заседании Совета Безопасности ООН 3 августа 2023 года глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг подтвердил, что Вьетнам продолжит вносить активный вклад в продовольственную безопасность во всем мире посредством поддержания экспорта риса и другой сельскохозяйственной продукции.
Приверженность Вьетнама высоко ценится международным сообществом в контексте того, что многие части мира сталкиваются с голодом и риском отсутствия продовольственной безопасности из-за вооруженного конфликта.
Представитель Вьетнама также подчеркнул, что помимо своей ответственности за содействие мировой продовольственной безопасности посредством экспорта риса, Вьетнам также решительно настроен обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность, рассматривая это как цель и решения социально-экономического развития страны.
Вьетнам вышел из списка стран с острым дефицитом продовольствия и с 1988 г. стал экспортером риса: с 1989 г. его экспорт вскоре превысил 1 миллион тонн, а затем достиг крупных объемов (2-е и 3-е места в мире) вплоть до 2022 года.