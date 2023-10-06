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Экспорт риса из Вьетнама установил новый рекорд

За 9 месяцев по всей стране было собрано 33,6 миллиона тонн риса, что на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, оборот экспорта риса за девять месяцев 2023 года достиг 3,66 млрд долларов США, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта цифра превысила самый высокий показатель в 2011 году (3,65 миллиарда долларов США).

За 8 месяцев Филиппины по-прежнему занимали первое место по потреблению риса во Вьетнаме, на их долю приходилось 40,3% общего экспорта риса, за ним следует Китай (13,5%), Индонезия заняла третье место с 12,4%. Кроме того, на рынках ЕС (Польша, Нидерланды, Испания, Бельгия и т. д.), Африки (Гана, Ангола и т. д.) также зафиксирован положительный рост.

В последнее время экспортные цены на рис имеют тенденцию к снижению, но экспортные цены на рис из Вьетнама по-прежнему остаются самыми высокими в мире.

Г-н Чан Тхань Хай - заместитель директора Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли) заявил, что экспортные цены на рис будут оставаться высокими до конца года, поскольку спрос на рис со стороны основных потребительских рынков по-прежнему высок. (Филиппины, Китай, Индонезия, Малайзия и Африка), в то время как поставки риса из ведущих мировых стран-экспортеров риса, таких как Индия и Пакистан, ограничены.

По словам председателя Вьетнамской продовольственной ассоциации (VFA) Нгуен Нгок Нама, поскольку экспортные цены на рис из Вьетнама сегодня лидируют на рынке, доходы всей отрасли значительно улучшаются по сравнению с предыдущими годами.

Г-н Нгуен Ван Вьет, директор департамента планирования Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, сообщил, что за 9 месяцев по всей стране было собрано 33,6 миллиона тонн риса, что на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

По оценкам, в районе дельты Меконга в 2023 году площадь выращивания риса составляет более 3,8 миллиона гектаров, то есть увеличилась более чем на 13.000 гектаров, урожайность оценивается в 62,81 ц/га, прирост на 0,88 ц/га, а урожай оценивается почти в 24 млн тонн, что на 416 тыс. тонн больше, чем в 2022 году. На этой житнице 10 октября начнутся посевы нового сезона, то есть к январю 2024 г. Вьетнам соберет новый урожай риса. Это благоприятные условия для бизнеса в поиске партнеров и рынков экспорта риса.

ВИА/ИЖВ

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