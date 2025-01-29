Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспорт риса из Вьетнама увеличился более чем на 23%

По данным Вьетнамской продовольственной ассоциации (VFA), экспорт риса из Вьетнама с 1 по 15 января достиг 268 700 тонн на сумму около 165,7 млн долларов США, увеличившись на 38,7% по объему и на 23,28% по стоимости в годовом исчислении. Однако экспортные цены на 5%-ный дробленый рис упали до 413 долларов США за тонну, а 25%-ный дробленый рис - до 387 долларов США за тонну.

Несмотря на положительный старт, VFA прогнозирует сложный год для экспорта риса, ссылаясь на глобальную конкуренцию и возвращение Индии на экспортный рынок. Прогнозируемый годовой объем экспорта на 2025 год составляет 7,5 млн тонн, что ниже рекордных 9,04 млн тонн в 2024 году.

На внутреннем рынке фермеры в дельте Меконга сталкиваются с замедлением спроса и снижением цен на рис. Основные сорта, такие как IR 50404 и OM 5451, продаются по цене 5 500-5 700 донгов за килограмм и 5 800-6 000 донгов за килограмм, соответственно. Снижение цен объясняется большим объемом мирового предложения, особенно со стороны таких конкурентов, как Индия и Таиланд.

Розничные цены на рис в провинции Анжанге варьируются от 15 000 донгов (60 долларов США) до 22 000 донгов (88 долларов США) за кг в зависимости от сорта. В то же время побочные продукты, такие как рисовая крупа и битый рис, стоят от 5 600 до 7 300 донгов за кг.

По состоянию на 20 января в провинциях дельты Меконга было засеяно более 1,46 миллиона гектаров озимо-весенней культуры, а 85 000 гектаров уже убраны.

Однако неустойчивая погода, в том числе чередование дождей и солнечного света, повысила риск возникновения таких болезней, как листовая гниль, и вредителей, таких как галловые мошки, особенно в таких провинциях, как Донгтхап и Киенжанг.

Сельскохозяйственный сектор советует фермерам внимательно следить за своими полями и принимать превентивные меры, чтобы минимизировать возможные потери в начале сезона./

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

На протяжении всей истории вьетнамские обычаи и ритуалы во время традиционного праздника Тэт передавались из поколения в поколение. К ним относятся такие традиции, как украшение и уборка дома для встречи Тэта, приготовление баньчынга и баньтета, поклонение «Онг Конг и Онг Тао», приготовление последней трапезы года и встреча новогодней ночи…
ПОДРОБНЕЕ

Top