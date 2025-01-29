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Экспорт риса из Вьетнама увеличился более чем на 23%
Несмотря на положительный старт, VFA прогнозирует сложный год для экспорта риса, ссылаясь на глобальную конкуренцию и возвращение Индии на экспортный рынок. Прогнозируемый годовой объем экспорта на 2025 год составляет 7,5 млн тонн, что ниже рекордных 9,04 млн тонн в 2024 году.
На внутреннем рынке фермеры в дельте Меконга сталкиваются с замедлением спроса и снижением цен на рис. Основные сорта, такие как IR 50404 и OM 5451, продаются по цене 5 500-5 700 донгов за килограмм и 5 800-6 000 донгов за килограмм, соответственно. Снижение цен объясняется большим объемом мирового предложения, особенно со стороны таких конкурентов, как Индия и Таиланд.
Розничные цены на рис в провинции Анжанге варьируются от 15 000 донгов (60 долларов США) до 22 000 донгов (88 долларов США) за кг в зависимости от сорта. В то же время побочные продукты, такие как рисовая крупа и битый рис, стоят от 5 600 до 7 300 донгов за кг.
По состоянию на 20 января в провинциях дельты Меконга было засеяно более 1,46 миллиона гектаров озимо-весенней культуры, а 85 000 гектаров уже убраны.
Однако неустойчивая погода, в том числе чередование дождей и солнечного света, повысила риск возникновения таких болезней, как листовая гниль, и вредителей, таких как галловые мошки, особенно в таких провинциях, как Донгтхап и Киенжанг.
Сельскохозяйственный сектор советует фермерам внимательно следить за своими полями и принимать превентивные меры, чтобы минимизировать возможные потери в начале сезона./