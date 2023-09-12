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Экспорт риса за 8 месяцев достиг самого высокого уровня за всю историю
Соответственно, среди рынков импорта в наибольшем количестве импортировали вьетнамский рис Филиппины, Китай, Индонезия и Гана, даже зафиксированы темпы роста в 15 раз на некоторых рынках.
Прогнозируется, что за последние 4 месяца года экспорт риса из Вьетнама продолжит расти. Однако экспортные предприятия обеспокоены тем, что предложения в стране не покрывают резкорастущие спросы во многих странах мира.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских местностей Хоанг Чунг сообщил, что во Вьетнаме находятся 7,1 миллиона гектаров риса с объемом производства 43-43,5 миллиона тонн в год.
По словам заместителя министра Хоанг Чунга, чтобы предприятия и фермеры активно производили и использовали эту площадь, необходимо создавать звенья цепочки и строить сырьевые зоны, соединять предприятия и кооперативные группы. Можно напомнить успешные модели такого сотрудничества, как корпорация Loc Troi, Trung An..., которые подтвердили свои позиции на экспортных рынках.