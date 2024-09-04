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Экспорт риса достиг 6,1 млн тонн за восемь месяцев
Доходы от экспорта риса достигли почти 3,85 миллиарда долларов США, что на 21,7% больше, чем в прошлом году.
По данным MARD, наряду с увеличением объема производства, средняя экспортная цена на рис в этот период также выросла примерно на 14,8%, достигнув 625 долларов США за тонну.
На внутреннем рынке цены на многие виды риса в регионе дельты Меконга на прошлой неделе оставались стабильными по сравнению с предыдущей неделей.
В частности, цены в провинции Анжанг в дельте Меконга остались неизменными на такие популярные сорта, как Dai Thom (ароматный рис) 8, OM 5451 и OM 18.
В розничной торговле обычный рис стоит от 15 000 донгов (0,62 доллара США) до 16 000 донгов за килограмм, а длиннозерный душистый рис - от 20 000 донгов (0,80 доллара США) до 21 000 донгов за килограмм.