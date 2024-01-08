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Экспорт риса достиг рекордного уровня в 2023 году
Экспортные цены составили в среднем 663 доллара США за тонну благодаря высокому спросу.
Этот год был полон трудностей для экспорта риса, поскольку геополитические конфликты в мире нарушили поставки продовольствия и сырья. Феномен Эль-Ниньо, который создал риск сокращения производства продовольствия, вызвал обеспокоенность некоторых стран по поводу поставок для удовлетворения внутреннего спроса. Приостановка экспорта зерна такими странами, как Индия, ОАЭ и Россия, также вызвала значительное давление на предложение, что усилило беспокойство на мировом продовольственном рынке.
Однако, будучи ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции, в частности риса, Вьетнам все же смог обеспечить национальную продовольственную безопасность и рост экспорта.
В соответствии со стратегией развития экспортных рынков риса Вьетнама до 2030 года сельскохозяйственные власти призывают населенные пункты и ключевые зоны выращивания риса провести реструктуризацию для производства более качественного зерна на экспорт и повышения добавленной стоимости.
Качество вьетнамского риса на мировом рынке также подтвердилось после того, как сорт ST25 в очередной раз получил звание «Лучший рис в мире».
По словам экспортеров риса, поскольку мировое предложение все еще невелико, спрос на вьетнамский рис в 2024 году будет расти, особенно со стороны Филиппин и Китая.