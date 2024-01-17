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Экспорт риса в 2024 году по-прежнему оптимистичен благодаря высоким ценам и стабильным рынкам

Cектор сельского хозяйства и торговли выразили оптимизм по поводу экспорта риса в этом году, учитывая высокие цены и стабильные рынки, благодаря которым зерно остается крупным валютным источником. Экспорт риса в 2024 году может остаться на высоком уровне благодаря таким рынкам, как Филиппины, Индонезия, Африка и Гана. В частности, Индонезия является относительно потенциальным рынком, поскольку ее Государственное агентство логистики (Bulog) недавно объявило, что правительство Индонезии поручило ему импортировать 2 млн тонн риса в этом году, сообщил председатель компании GLE Ву Туан Ань газете Лаодонг (Труд).

Вьетнам был одним из крупнейших экспортеров риса в Индонезию и, как ожидается, сохранит этот статус в 2024 году, отметил он.

В прошлом году Индия, крупнейший в мире экспортер риса, внезапно запретила экспорт белого риса сорта «небасмати». Несмотря на этот неожиданный шаг и отсутствие времени на подготовку, Вьетнаму все же удалось отправить за границу около 8,29 млн тонн риса на сумму 4,78 млрд долларов США в 2023 году, что на 16,7% больше по объему и на 38,4% по стоимости в годовом исчислении, установив новые рекорды за более чем 30 лет с начала экспорта риса.

В 2024 году Вьетнам займет более активную позицию, поскольку он сможет контролировать мировой спрос и внутреннее производство, поэтому для экспорта будут созданы более благоприятные условия, продолжил Ву Туан Ань.

В частности, экспортные цены все еще высоки, что будет способствовать росту экспорта, сказал он, полагая, что если Индия продлит запрет на экспорт, Вьетнам сможет заработать более 5 миллиардов долларов США на зарубежных поставках риса в этом году.

Фам Тхай Бинь, директор фермерского хозяйства Trung An Hi-Tech, сообщил, что в начале 2024 года его компания получила шесть заказов на 1500 тонн риса для ЕС, Великобритании, Малайзии, ОАЭ и Австралии. Цены FOB (свободно на борту), то есть цены на вьетнамских границах, варьируются от 718 долларов США за тонну до 1 277 евро (почти 1 390 долларов США) за тонну.

Он выразил уверенность, что экспорт риса будет эквивалентен прошлогоднему по объему, но на 15-20% выше по стоимости благодаря высоким ценам.

Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) считает, что в 2024 году экспорт риса будет продолжать пользоваться благоприятным контекстом, поскольку в мире наблюдается нехватка 5 млн тонн, такие импортеры, как Индонезия и Филиппины, все еще имеют спрос на импортный рис, а Индия, вероятно, сохранит экспортные ограничения в ближайшее время.

Учитывая это, поставки риса могут принести Вьетнаму около 5,3 миллиарда долларов США в этом году, прогнозирует VFA.

ИЖВ/ВИА

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