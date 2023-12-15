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Экспорт риса в этом году достигнет 5 миллиардов долларов США
За первые 11 месяцев этого года было экспортировано 7,75 млн тонн шлифованного риса, что принесло стране доход в размере 4,41 млрд долларов США, увеличившись на 16,2% и 36,3% по сравнению с прошлым годом. По данным Департамента качества, переработки и развития рынка Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), экспортные цены составили в среднем 568 долларов США за тонну, увеличившись на 17,3%.
Объем экспорта держится на уровне около 6 миллионов тонн и увеличивается с годами, а ежегодная стоимость постоянно превышает 3 миллиарда долларов США, показывает статистика.
На семинаре, проведенном 13 декабря в провинции Хаужанг в дельте Меконга, заместитель министра MARD Чан Тхань Нам сказал, что рисовый сектор играет важнейшую роль в сельском хозяйстве Вьетнама и многих других стран региона и мира.
По его прогнозам, внутренний и международный рынки риса будут оставаться оживленными в ближайшее время благодаря большому спросу на импорт из Китая, Индонезии, Филиппин, Ближнего Востока и Африки.
Однако, Чан Тхань Нам отметил, что рост объемов экспорта скажется на запасах в странах-экспортерах, а повышение экспортных цен приведет к росту цен на нешлифованный рис, что, в свою очередь, частично повлияет на внутренние цены на шлифованное зерно.