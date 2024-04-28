НОВОСТИ
Экспорт риса Вьетнама может превысить целевой показатель на 2024 год
Ле Тхань Хоа, заместитель директора Департамента качества, переработки и развития рынка MARD, говорит, что из-за феномена Эль-Ниньо и влияния изменения климата мировое производство риса в урожае 2023-2024 годов, по прогнозам, снизится почти до 518 тонн, в то время как потребительский спрос составляет 525 миллионов тонн, что означает, что в этом году мир столкнется с нехваткой около 7 миллионов тонн зерна.
Это хорошая возможность для экспортеров риса, включая Вьетнам, сказал он, добавив, что в этом году страна может поставить в мир 8,13 млн тонн, обеспечив при этом внутреннюю продовольственную безопасность.
Общий объем экспорта риса в дельте Меконга, крупнейшем центре производства этого злака в стране, в 2024 году составит около 7,6 млн тонн, отметил чиновник.
Однако Ле Тхань Хоа отметил, что в этом году Вьетнам все еще сталкивается со многими проблемами в области экспорта риса, включая зависимость от некоторых традиционных рынков и отсутствие адекватных усилий по развитию рынка.
Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Ханг попросила соответствующие ведомства и населенные пункты, а также Вьетнамскую продовольственную ассоциацию объединить усилия с предприятиями по экспорту риса в обеспечении национальной продовольственной безопасности при любых обстоятельствах, стабилизации внутреннего рынка и одновременном продвижении экспорта.
Она подчеркнула необходимость укрепления координации между предприятиями и фермерами, выращивающими рис, для обеспечения стабильных поставок и качества риса, подтвердив торговую марку вьетнамского риса на мировом рынке.
Он также подчеркнул необходимость активных переговоров и подписания соглашений о карантине растений и технических регламентах по качеству риса-сырца и рисовой крупы, чтобы создать благоприятные условия для вьетнамских предприятий-экспортеров риса.
По состоянию на конец первого квартала 2024 года Вьетнам поставил за рубеж 2,18 млн тонн риса на сумму 1,43 млрд долларов США, что на 17,6% больше по объему и на 45,5% по стоимости благодаря росту цен на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.