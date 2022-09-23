Экспорт риса Вьетнама может превысить намеченный план по итогам 2022 года

За 8 месяцев 2022 года Вьетнам экспортировал за границу более 4,79 млн. тонн риса и, как предположительно, в оставшиеся 4 месяца этого года экспортирует еще 1,5-1,7 млн. тонн. Это успех Вьетнама на мировом рынке.

Согласно намеченному плану на 2022 год, экспорт риса Вьетнама составит 6,3- 6,5 млн. тонн, что будет на 100–200 тыс. тонн больше по сравнению с 2021 годом.

За 8 месяцев 2022 года Вьетнам экспортировал за границу более 4,79 млн. тонн риса и, как предполагается, в оставшиеся 4 месяца этого года экспортирует еще 1,5–1,7 млн. тонн. Если ничего не произойдет, то экспорт риса Вьетнама по итогам 2022 года может превысить намеченный план.

Об этом сообщил 22 сентября председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации Нгуен Нгок Нам на конференции по подведению предварительных итогов сельскохозяйственного производства в сезон осенне-зимнего урожая и дождей 2022 года, а также по выполнению плана производства на сезон зимне-весеннего урожая 2022-2023 года в юго-восточной части Вьетнама и дельте реки Меконг. Организатором мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама совместно с Народным комитетом города Кантхо.

За 8 месяцев 2022 года экспорт риса Вьетнама превысил 4,79 млн. тонн (что в количественном выражении на 20,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), а в стоимостном выражении составил около 2,4 млрд. долл. США (почти на 10% больше по отношению к аналогичному периоду 2021 года). Средняя экспортная цена на вьетнамский рис составила около 500 долл. США за тонну, что почти на 50 долл. США дешевле по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2021 году объем экспорта риса Вьетнама достиг 6,2 млн. тонн. Это успех Вьетнама на мировом рынке. По словам председателя Вьетнамской продовольственной ассоциации Нгуен Нгок Нама, в последние годы подряд вьетнамский рис экспортировался преимущественно на азиатский рынок (более 50% экспортируемого риса), за которым следуют Африка и Америка.

Филиппины занимали первое место по импорту вьетнамского риса. За 8 месяцев текущего года эта страна импортировала из Вьетнама около 2,4 млн. тонн риса на сумму более 1 млрд. долл. США, что на 47% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.