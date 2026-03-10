Экспорт риса вырос на 5% в объеме за первые два месяца 2026 года

Экспорт риса из Вьетнама в первые 2 месяца 2026 года увеличился на 5% по объему. Фото: ВИА

За первые два месяца года экспорт риса достиг 1,3 млн тонн на сумму 599,3 млн долларов США, что на 5% больше по объему, но на 11,2% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя экспортная цена за январь–февраль, по оценкам, составила 464,1 долл. США за тонну, что на 15,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Филиппины сохранили за собой позицию крупнейшего рынка вьетнамского риса, на долю которого пришлось 47,6% общего объёма экспорта. Далее следуют Китай и Гана с долями 18,3% и 8,9% соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортная выручка от поставок на Филиппины выросла на 17,6%, тогда как объём поставок в Китай увеличился в 5,8 раза. В то же время экспорт в Гану сократился на 31%.

Среди 15 крупнейших экспортных рынков наиболее значительный рост экспорта риса был зафиксирован в Китай - в 5,8 раза, тогда как экспорт в Кот-д’Ивуар продемонстрировал самое резкое снижение - на 90,9%.

По словам экспортёров, в настоящее время вьетнамский рис с 5-процентной долей дроблёного зерна котируется на уровне до 365 долл. США за тонну, что не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. Торговая активность замедлилась, поскольку покупатели ожидают дальнейшего снижения цен, в то время как внутреннее предложение растёт на фоне пика уборки зимне-весеннего урожая.

Согласно предварительным данным, в феврале через порты южной части страны было отгружено более 382 тыс. тонн риса, большая часть которого была отправлена на Филиппины и на рынки Африки. Хотя конфликт на Ближнем Востоке напрямую не повлиял на поставки вьетнамского риса в Африку, трейдеры отмечают, что стоимость фрахта значительно возросла из-за повышения страховых премий и цен на топливо.