Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Экспорт риса вырос на 5% в объеме за первые два месяца 2026 года

По данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в феврале Вьетнам экспортировал около 640 тыс. тонн риса на сумму 289,4 млн долл. США.
Экспорт риса из Вьетнама в первые 2 месяца 2026 года увеличился на 5% по объему. Фото: ВИА

За первые два месяца года экспорт риса достиг 1,3 млн тонн на сумму 599,3 млн долларов США, что на 5% больше по объему, но на 11,2% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя экспортная цена за январь–февраль, по оценкам, составила 464,1 долл. США за тонну, что на 15,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Филиппины сохранили за собой позицию крупнейшего рынка вьетнамского риса, на долю которого пришлось 47,6% общего объёма экспорта. Далее следуют Китай и Гана с долями 18,3% и 8,9% соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортная выручка от поставок на Филиппины выросла на 17,6%, тогда как объём поставок в Китай увеличился в 5,8 раза. В то же время экспорт в Гану сократился на 31%.

Среди 15 крупнейших экспортных рынков наиболее значительный рост экспорта риса был зафиксирован в Китай - в 5,8 раза, тогда как экспорт в Кот-д’Ивуар продемонстрировал самое резкое снижение - на 90,9%.

По словам экспортёров, в настоящее время вьетнамский рис с 5-процентной долей дроблёного зерна котируется на уровне до 365 долл. США за тонну, что не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. Торговая активность замедлилась, поскольку покупатели ожидают дальнейшего снижения цен, в то время как внутреннее предложение растёт на фоне пика уборки зимне-весеннего урожая.

Согласно предварительным данным, в феврале через порты южной части страны было отгружено более 382 тыс. тонн риса, большая часть которого была отправлена на Филиппины и на рынки Африки. Хотя конфликт на Ближнем Востоке напрямую не повлиял на поставки вьетнамского риса в Африку, трейдеры отмечают, что стоимость фрахта значительно возросла из-за повышения страховых премий и цен на топливо.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Эффективная реализация направлений оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом

Эффективная реализация направлений оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг отметил, что в последнее время оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом продолжает всесторонне, углублённо и эффективно развиваться.
ПОДРОБНЕЕ

Top