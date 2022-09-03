Экспорт продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства вырос более чем на 13% за 8 месяцев

Доходы от импорта-экспорта продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства оцениваются в 66,2 млрд. долл. США за первые 8 месяцев 2022 года, что на 8,7% больше, чем в прошлом году, при чем экспортный оборот составил около 36,3 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 13,1%. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР).

В результате положительное сальдо торгового баланса сектора сельского, лесного и рыбного хозяйства Вьетнама за этот период составило более 6,3 млрд. долл. США, что на 94,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

В августе экспортная выручка от этих продуктов достигла почти 4,4 млрд. долл. США, увеличившись на 32% в годовом исчислении и на 0,3% в месячном исчислении.

Стоимость экспорта основных сельскохозяйственных продуктов оценивается в более чем 1,8 млрд. долл. США, в то время как стоимость основных продуктов водного промысла составляет более 1,4 млрд. долл. США, водных продуктов - 893,8 млн. долл. США и продукции животноводства - 41,6 млн. долл. США.

В период с января по август стоимость экспорта 7 продуктов и групп товаров превысила 2 млн. долл. США, включая кофе, каучук, рис, овощи и фрукты, орехи кешью, креветки и деревянную мебель.

Рост наблюдался в экспорте многих продуктов, таких как кофе (40,3%), каучук (8,1%), рис (8,1%), перец горошком (8,2%), маниока и продукты из маниоки (22,5%), пангасиус (82,6%), креветки (22%) и мебель (6,5%).

Однако по некоторым товарам зафиксирован спад, в том числе по овощам и фруктам (снижение на 13,9%), орехам кешью (снижение на 10,4%), животноводческой продукции (снижение на 12,3%).

В первые 8 месяцев этого года Азия оставалась основным рынком для вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и водной продукции, на которую приходилось 43,1% от общего объема экспорта, в то время как Америка занимала второе место с 28,9%, Европа 11,8%, Океания 1,7% и Африка 1,6%.

США продолжали оставаться крупнейшим экспортным рынком Вьетнама в этот период с доходом почти 9,6 млрд. долл. США, за ними следовали Китай с около 6,5 млрд. долл. США и Япония с более чем 2,7 млрд. долл. США.

МСХРСР заявило, что работает с вьетнамскими агентствами внутри страны и за рубежом, чтобы расширить экспортные рынки для вьетнамской продукции сельского, лесного и водного хозяйства, эффективно реализуя двусторонние и многосторонние соглашения о свободной торговле, которые подписал Вьетнам, и поддерживая людей и предприятия для выполнения экспортных требований для своей продукции.