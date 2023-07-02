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Экспорт продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства вырастет с 4-го квартала 2023 года
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен поделился с журналистом множеством решений, предлагаемых сельскохозяйственным сектором для обеспечения завершения целей на первые 6 месяцев текущего года, а также всего 2023 года.
Корр: Подскажите, пожалуйста, какие результаты достигнуты в сельскохозяйственном секторе за первые 5 месяцев 2023 года?
Заместитель министра Фунг Дык Тьен: Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции претерпел позитивные изменения. Об этом свидетельствует статистика. В частности, январский экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции сократился более чем на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, частично всвязи с новогодними праздниками по лунному календарю в этом месяце. В феврале стоимость экспорта снизилась на 38,4%, в марте упала почти на 30%, в апреле на 13,3%, а в мае снижение составило 11,1%. За первые 5 месяцев 2023 года общий экспортный оборот сельского, лесного и рыбного хозяйства оценивается в 20,26 млрд. долл. США.
При такой динамике восстановления ожидается, что экспортный оборот сельского, лесного и рыбного хозяйства, как ожидается, будет сопоставим с показателями 3-го квартала 2022 года в конце 3-го квартала, а в4-м квартале рост, вероятно, ускорится. Благодаря ряду решений сельскохозяйственный сектор находится на пути к достижению целевого показателя в 55 млрд. долларов США в 2023 году.
С точки зрения организации производства, сельское хозяйство по-прежнему сталкивается с рядом проблем. Например, высокие цены на средства производства, изменение климата, вызывающее засухи, проникновение солей... Однако благодаря решительному руководству производство в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, основном, остается стабильным с конца 2022 года. Сектор обеспечивает продовольственную безопасность, пищевых продуктов, способствуя макроэкономической стабильности и обеспечивает значительный экономический баланс.
Например, к середине недели мая в стране было засеяно почти 4.255.800 гектаров риса, что на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но благодаря увеличению урожайности риса на 1 ц/га, объем производства достиг 17,46 млн. тонн, что на 0,7% больше. Продовольственная безопасность является проблемой для многих стран, но Вьетнам полностью проактивен.
Кроме того, Вьетнам экспортирует почти 3,9 млн. тонн риса на сумму 2,02 млрд. долларов США, что на 40,8% больше по объему и на 49% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Производство продукции животноводства несмотря на высокие цены на корм, благодаря хорошей борьбе с болезнями производство по-прежнему соответствует требованиям. Коровы выросли примерно на 1,2%, свиньи на 2,6%, домашняя птица на 1,3% и только стадо буффало сократилось примерно на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поставки рыбных продуктов также значительно выросли - на 1,4%, достигнув более 3,4 млн. тонн. Рост происходит в основном за счет аквакультуры, в которой хорошо растут креветки и пангасиус.
В основных отраслях и продуктах сельского хозяйства по-прежнему наблюдается рост производства, но медленный. Руководители Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов дает конкретные рекомендации по обеспечению роста сельского хозяйства в 2023 году.
Корр: - На сегодняшний день экспорт рыбных продуктов, в частности креветок и пангасиуса, древесины и изделий из дерева по-прежнему сильно сокращается. Как вы оценивает эту ситуацию?
Заместитель министра Фунг Дык Тьен: - Проведя оценку каждого сектора, каждого товара, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов установило, что экспорт древесины и недревесные лесные продукции восстанавливается медленно, рыбное хозяйство также развивается медленно. Такие продукты, как рис, кофе, овощи, орехи кешью имеют быстрые темпы роста и хороший спрос на международном рынке, особенно на китайском. Вьетнам довольно успешно осваивает эти рынки.
Для лесной и рыбной продукции необходимо расширение рынков потребления и их реструктуризация. В структуре рынка происходят серьезные изменения, поскольку на рынок США в 2022 году приходится 26,4% экспорта, но он все еще превышает 20%, а Китай, на который приходилось 17% во время вспышки COVID-19, теперь увеличился на 21%...
Сталкиваясь рыночных колебаний сельскохозяйственный сектор будет усиливать продвижение торговли с каждым сектором, товаром и рынком. Руководство Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов назначило руководителей подразделений по продвижению торговли на традиционных потенциальных рынках, такие как США, Китай, Япония, ЕС... у вьетнамской продукции есть преимущества. В то же время активизировать переговоры по диверсификации сельскохозяйственной продукции, которая экспортируется на многие рынки.
Корр: - Как, по вашему мнению, сельскохозяйственный сектор должен реагировать на трудности производства и вызовы потребительского рынка?
Заместитель министра Фунг Дык Тьен: - В условиях глобальных и экономических проблем общий спрос значительно снизился во многих категориях товаров, на которые отсутствовали заказы. В многих категория товаров рабочие работают всего полдня в течение месяца, а это сказывается на доходах работников и, следовательно, снижается спрос на проживание и потребление.
Хотя риск эпидемических вспышек в животноводстве огромен, прогнозы о засухе все же оказывают явное влияние на сельскохозяйственное производство. Однако, как только проблема становится понятна, а выгоды и потенциал оценены, сельскохозяйственный сектор начинает предлагать гибкие решения.
Например, урожайность риса определяется за 25 дней до сбора урожая. Без знания сезонности и не имея решительных указаний на момент посева трудно обеспечить производство продовольствия.
В секторе животноводства, помимо усиления тиражирования моделей биобезопасности и защиты от болезней скота, были развернуты каналы для тщательного мониторинга изменений на рынке, включая сырье, поставки кормов и цены на них, пород скота и своевременные рекомендациями для избежания резких скачков цен. В то же время проводятся исследования и планирование строительства производственных площадей для кукурузы, маниоки и других кормовых ингредиентов. Основное внимание уделяется нескольким потенциальным районам, включая Центральное нагорье и северные горные районы.
Чтобы обеспечить достижение целевых показателей плана по аквакультуре на 2023 год, сектор будет своевременно направлять производство аквакультуры в соответствии с развитием погодных условий и рыночного спроса. В то же время сектор продолжает координировать действия с населенными пунктами в развертывании мер по борьбе с незаконным рыболовством.
Посев, процесс выращивания, уход, ветеринарная профилактика, предварительная обработка, упаковка - все этапы должны быть плавными, чобы можно было повысить конкурентоспособность вьетнамской сельскохозяйственной продукции, преодолеть сиюминутные и долгосрочные трудности, а Вьетнам имел экологическое сельское хозяйство, современных сельских и цивилизованных фермеров.
- Спасибо Вам!..