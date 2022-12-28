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Экспорт продукции водного промысла оценивается в рекордные 11 млрд. долл. США
По данным УРВ, общий объем производства в секторе увеличился на 3,1% с 2021 года, достигнув 9,06 млн. тонн, превысив среднегодовой рост в период 2021-2030 гг. в соответствии со стратегией развития рыболовства Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года.
Заместитель генерального директора Управления рыболовства Вьетнама Нгуен Тхи Тху Нгует сказал, что, несмотря на трудности, вызванные COVID-19, и рост цен на материалы, Министерство финансов регулярно предписывало населенным пунктам принимать гибкие и разумные производственные меры при синхронном и эффективном управлении аквакультурой, используя корма для животных, разные виды мониторинга окружающей среды и сертификации VietGAP.
Министерство финансов также внедрило современные технологии для наблюдения за рыболовными судами и снижения интенсификации рыболовства, которое наносит ущерб рыбным ресурсам и экосистеме, предложило МСХРСР проводить конференции для обсуждения способов повышения эффективности добычи, переработки и потребления водных продуктов для повышения ценности продуктов и доходов рыбаков.
В следующем году отрасль стремится сохранить общую площадь аквакультуры на уровне 1,3 млн. га.
Планируется собрать около 8,74 млн. тонн продукции водного промысла, или 96,7% от уровня 2022 года. При этом будет выловлено около 3,58 млн. тонн и выращено 5,16 млн. тонн. Общий экспорт продукции водного промысла составит примерно 10 млрд. долл. США.