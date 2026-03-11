Báo Ảnh Việt Nam

Экспорт перца имеет хорошие перспективы роста, несмотря на сокращение предложения

Ожидается, что в 2026 году экспортная выручка Вьетнама от поставок перца превысит рекордный уровень 2025 года благодаря устойчиво высоким ценам, что сулит фермерам более высокие доходы, а экспортёрам - более значительную прибыль, несмотря на сокращение предложения.

 

Фермеры провинции Зялай собирают урожай перца. (Фото: ВИА)

В это время года в основных районах выращивания перца по всей стране фермеры вступают в сезон сбора урожая 2026 года. Поскольку закупочные цены у производителей остаются высокими, отрасль с оптимизмом ожидает дальнейшего роста экспортной выручки.

Недавно прошедший Лунный Новый год, год Лошади, стал, как считается, особенно удачным для фермеров Центрального нагорья, где многие ключевые сельскохозяйственные культуры, в том числе кофе и дуриан, продавались по высоким ценам. Завершив сбор урожая кофе, крестьяне быстро приступили к основному сезону уборки перца, открыв тем самым ещё один многообещающий сельскохозяйственный сезон.

Ле Тхи Тхом, фермер из общины Куангфу провинции Даклак, рассказала, что её семья возделывает почти один гектар кофейных плантаций, совмещённых с посадками перца, а также около 0,5 га дуриана. Перед празднованием Лунного Нового года 2026 цены на кофе держались на уровне около 102 тысяч вьетнамских донгов за килограмм, а дуриан стоил более 70 тысяч вьетнамских донгов за килограмм, что обеспечило высокую прибыль. После праздника семья приступила к сбору перца, причём цены в начале сезона превышали 150 тысяч вьетнамских донгов за килограмм.

В поселке Танхой пограничной общины Тантьен южной провинции Донгнай Ле Ван Зен выращивает перец уже более двух десятилетий. В настоящее время его семья ухаживает более чем за 3 000 плодоносящих кустов перца, а в начале сезона дождей 2025 года высадила еще 600 кустов.

По словам Ле Ван Зена, в прежние годы, когда цены на перец были высокими, на его участке насчитывалось более 4 000 кустов. Однако в период резкого падения цен семья была вынуждена убрать многие насаждения. Ситуация начала улучшаться в 2024 году, когда они собрали 4 тонны перца и продали его по цене около 160 тысяч вьетнамских донгов за килограмм, получив после вычета расходов около 500 миллионов вьетнамских донгов. Несмотря на многолетние колебания цен и негативное воздействие болезней, Ден отметил, что настойчивость его семьи в конечном итоге принесла свои плоды.

ИЖВ/ВИА

