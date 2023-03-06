Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Экспорт перца за первые два месяца достиг 129 млн. долл. США

По данным Департамента импорта и экспорта Министерства промышленности и торговли, за первые два месяца этого года Вьетнам экспортировал более 41.000 тонн перца на сумму 129 млн. долл. США, что на 35% больше по объему, но на 7,4% меньше по стоимости за аналогичный период с 2022 года.
  Фото: nongnghiep.vn  
Средняя экспортная цена вьетнамских специй в феврале 2023 года составила 3.059 долл. США за тонну, снизившись на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32,8% в годовом исчислении.

В течение рассматриваемого периода его средняя экспортная цена составляла 3.177 долл. США за тонну, что на 31,4% ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Что касается внутреннего рынка, то цены как на черный, так и на белый перец в феврале резко выросли из-за растущего спроса со стороны китайского рынка.

Цена на черный перец выросла от 8.000 донгов за кг до 8.500 донгов за кг (0,34-0,36 долл. США), увеличившись на 13,9-15,3% по сравнению с январем, и составила от 64.000 до 65.500 донгов за кг.

Между тем, белый перец подорожал на 98.000 донгов за кг, что на 6.000 донгов за кг больше по сравнению с концом января, но все еще ниже, чем 121.000 донгов за кг за аналогичный период прошлого года.

Министерство заявило, что мировой рынок перца, по прогнозам, восстановится из-за растущего спроса со стороны импортеров.

ВИА/ИЖВ

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