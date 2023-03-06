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Экспорт перца за первые два месяца достиг 129 млн. долл. США
В течение рассматриваемого периода его средняя экспортная цена составляла 3.177 долл. США за тонну, что на 31,4% ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Что касается внутреннего рынка, то цены как на черный, так и на белый перец в феврале резко выросли из-за растущего спроса со стороны китайского рынка.
Цена на черный перец выросла от 8.000 донгов за кг до 8.500 донгов за кг (0,34-0,36 долл. США), увеличившись на 13,9-15,3% по сравнению с январем, и составила от 64.000 до 65.500 донгов за кг.
Между тем, белый перец подорожал на 98.000 донгов за кг, что на 6.000 донгов за кг больше по сравнению с концом января, но все еще ниже, чем 121.000 донгов за кг за аналогичный период прошлого года.
Министерство заявило, что мировой рынок перца, по прогнозам, восстановится из-за растущего спроса со стороны импортеров.