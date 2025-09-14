Экспорт перца Вьетнама превысил 1 млрд долларов США за первые восемь месяцев 2025 года

Фермеры провинции Жалай собирают урожай перца. Фото: ВИА

Рост экспорта был обусловлен стабильным мировым спросом и ограниченными поставками, что поддерживало экспортные цены на высоком уровне.

За рассматриваемый период Вьетнам экспортировал 166 510 тонн перца всех видов. Несмотря на снижение объёмов на 9,4% по сравнению с прошлым годом, экспортная выручка выросла на 28% и превысила 1,12 млрд долларов США благодаря более высоким ценам.

США сохранили позицию крупнейшего импортёра вьетнамских специй: на их долю пришлось 21,4% общей стоимости экспорта перца — почти 35 700 тонн.

Поставки в Китай увеличились на 58% в годовом выражении, а экспорт в Объединённые Арабские Эмираты и Индию вырос на 9,7% и 13,7% соответственно.

В то же время импорт перца во Вьетнам составил 34 524 тонны за восемь месяцев. Крупнейшим поставщиком оставалась Бразилия, за ней следовали Камбоджа и Индонезия.

По оценкам отраслевых экспертов, ограниченное предложение будет удерживать цены на высоком уровне в краткосрочной перспективе, особенно с учётом того, что вьетнамские компании сокращают закупки сырого перца для переработки и реэкспорта в связи с введением США новых ответных тарифов до 40% на транзитные товары.



