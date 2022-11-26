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Экспорт пангасиуса активно растет
Во Вьетнаме более 400 предприятий по экспорту пангасиуса
В настоящее время двумя крупнейшими рынками потребления вьетнамского пангасиуса являются Китай и США с долей 30% и 23% соответственно. В США, в то время как импорт белых видов рыб, таких как треска, хек, минтай, либо сократился, либо увеличился лишь незначительно, импорт пангасиуса резко увеличился и занял лидирующие позиции. Средняя цена импорта замороженного филе пангасиуса на рынок США достигла 4,26 долл. США за 1 кг, что на 53% больше по сравнению со средней ценой импорта в 2,77 долл. США за 1 кг за тот же период 2021 года.
Между тем экспорт пангасиуса на китайский рынок продолжал активно восстанавливаться, к концу октября общий экспортный оборот вьетнамского пангасиуса на китайский рынок достиг 647 млн. долл. США, что на 110% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена замороженного филе пангасиуса для китайского рынка достигла 2,45 долл. США за 1 кг, что на 64% выше, чем цена на тот же период прошлого года.
Кроме того, Вьетнам также резко увеличил экспорт на рынки стран-участниц Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и некоторые азиатские рынки, чтобы воспользоваться тарифами и другими факторами географии. При этом экспорт пангасиуса в Канаду увеличился больше всего, более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув более 40 млн. долл. США, что составляет 2,5% от общего объема экспорта пангасиуса. Экспорт пангасиуса в Австралию, Сингапур, Малайзию и Чили показал трехзначный рост с 108 до 166% за тот же период.
На сегодняшний день во Вьетнаме более 400 предприятий участвуют в экспорте пангасиуса.
С результатами, достигнутыми в октябре, ожидается, что в 2022 году экспорт пангасиуса достигнет более 2,5 млрд. долл. США, что на 58% больше, чем в предыдущем году.
На пути к экспортному обороту в 2,5 млрд. долл. США
По словам г-жи Нгуен Нго Ви Там, генерального директора компании Vinh Hoan, в 2021 году сильное воздействие эпидемии COVID-19 нарушило деятельность по переработке пангасиуса, в то время как Вьетнам является основной страной-экспортером пангасиуса. Это оставило импортеров с нехваткой запасов. Таким образом, в 2022 году спрос на импорт пангасиуса на большинстве рынков увеличился, что приводит к ускорению роста экспорта раньше, чем в прелылущие годы.
С другой стороны, стоимость сырья и транспортировки пангасиуса находится на высоком уровне, но по сравнению с другими видами морепродуктов удорожание продукции из пангасиуса незначительно.
Г-жа Ле Ханг, директор по связям с общественностью Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), заявила, что китайская политика «нулевого COVID-19» повлияла на перерабатывающую промышленность страны, в том числе на отрасль морепродуктов. Поэтому Китаю приходится увеличивать импорт из других стран, чтобы компенсировать дефицит продукции для внутреннего потребления, а также для сектора экспортной переработки. Поэтому Китай останется основным и потенциальным рынком сбыта продукции вьетнамского пангасиуса в этом и следующем году.
К этому моменту экспорт пангасиуса достиг оборота в 2,2 млрд. долл. США. Для достижения цели по экспорту более 2,5 млрд. долл. США в 2022 году, что на 58% больше, чем в 2021 году, необходимо продолжать внедрять множество синхронных решений как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.