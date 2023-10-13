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Экспорт орехов кешью процветает, Vinacas предупреждает о безопасности продуктов питания
В беседе с прессой в Хошимине 10 октября председатель совета директоров Vinacas Фам Ван Конг отметил, что в первой половине года экспорт столкнулся со многими трудностями, вызванными влиянием инфляции, экономическим спадом и конфликтами в мире. Однако начиная с третьего квартала рынок начал оживать, причем два основных рынка - США и Китай - увеличили импорт, способствуя росту как объема, так и стоимости экспорта.
В период с января по сентябрь за рубеж было продано 456 тыс. тонн орехов кешью на сумму 2,6 млрд. долл. США, что на 19,6% и 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.
По мнению ассоциации, спрос на орехи кешью в последние три месяца года будет расти на всех рынках, особенно в США и ЕС, чтобы удовлетворить спрос в праздничные дни, что поспособствует дальнейшему росту вьетнамского экспорта данного продукта.
Однако, несмотря на многообещающие перспективы рынка, Vinacas также отмечает рост числа случаев, когда импортеры отмечают превышение допустимого уровня вредителей и пестицидов в партиях.
По словам постоянного заместителя председателя Vinacas Бать Кхань Ньыта, это не только негативно сказывается на отдельных предприятиях, но и подрывает репутацию всей вьетнамской индустрии кешью. Это также является причиной того, что экспортные цены на вьетнамские орехи кешью в настоящее время ниже, чем на орехи кешью из Индии.
За первые 9 месяцев 2023 года отрасль экспортировала более 456.000 тонн орехов кешью всех видов с оборотом около 2,6 млрд. долл. США, что на 19,6% больше по объему и на 14,3% по стоимости. Однако средняя экспортная цена орехов кешью составила всего около 5717 долларов США за тонну, что на 1,73% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.