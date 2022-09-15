Изготовление швейных изделий на Thagaco Garment в Тайнгуене. Фото: ВИА

Экспорт одежды из Вьетнама в Великобританию увеличился в августе, поскольку вьетнамские предприятия воспользовались Соглашением о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA) для расширения своего присутствия на этом рынке.

Последние данные Главного управления таможни Вьетнама показывают, что в августе Вьетнам отгрузил в Великобританию швейных изделий на 92,4 млн. долл. США, что на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 88,6% больше, чем за тот же месяц в 2021 году.

На конец августа экспорт одежды из страны достиг 560,4 млн. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 45%.

Показатель для всей отрасли составил 26,3 млрд. долл. США за последние 8 месяцев, что на 24,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

По словам вице-председателя Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды Чыонга Ван Кама, несмотря на проблемы на некоторых основных экспортных рынках, в 2022 году экспорт текстильной и швейной промышленности Вьетнама составит 45 млрд. долл. США по сравнению с 40,3 млрд. долл. США в прошлом году.

Вьетнам в настоящее время является третьим по величине экспортером в мире в этом секторе. Его основные рынки включают США, Республику Корея, Японию и Европу.

Кам сказал, что в конце этого года отрасль столкнется со многими трудностями, в том числе с резким падением экспортных заказов из-за стремительного роста инфляции на основных рынках и роста себестоимости.

Строгий контроль над пандемией в Китае, откуда поступает более 50% сырья для вьетнамского текстиля и одежды, привел к увеличению затрат на производство.

Кроме того, ЕС ввел новые правила для текстильной промышленности, в том числе коэффициенты замещения, экологически чистые продукты и переход от быстрой моды к устойчивой моде, что затрудняет проникновение вьетнамской одежды в этот регион.

В этом контексте Великобритания становится перспективным рынком. Исследование Kantar из Guardian показывает, что, несмотря на рост стоимости жизни, покупатели в Великобритании тратят больше на одежду, игнорируя ожидания замедления роста цен на товары первой необходимости.

Данные Kantar показали, что британцы тратят на одежду почти на пятую часть больше, чем в прошлом году, что на 1% больше, чем до пандемии.

Великобритания входит в десятку крупнейших рынков для экспорта одежды из Вьетнама со стоимостью около 600 млн. долл. США в 2021 году, что составляет менее 2% от общей стоимости экспорта Вьетнама. Однако благодаря более низким тарифам благодаря UKVFTA у Вьетнама есть большие шансы увеличить свою долю на рынке.

В соответствии с UKVFTA около 42,5% вьетнамского экспорта текстиля и одежды будут либерализованы при вступлении соглашения в силу, а тарифы на некоторые швейные товары будут отменены через 6 лет.

Однако, по мнению инсайдеров рынка, вьетнамские экспортеры должны строго соблюдать требования Великобритании в отношении происхождения продукции и других технических барьеров, таких как исходные материалы, рабочая сила и окружающая среда.



