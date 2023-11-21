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Экспорт овощей из Вьетнама превысит 1 млрд. долл. США к 2030 году
В рамках проекта для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса будут созданы безопасные и концентрированные зоны выращивания овощей с четко определенным происхождением, что будет способствовать укреплению национальной продовольственной безопасности, безопасности и гигиены продуктов питания, а также улучшению здоровья населения.
По прогнозам, к 2030 году площадь выращивания овощей в стране составит около 1,2-1,3 млн. га. Площадь, отведенная под безопасное и концентрированное производство овощей, составит около 360-400 тыс. га, из которых примерно 50-60 тыс. га придется на переработку овощей, включая различные виды томатов, огурцов, чили, картофеля и листовой зелени.
Провинции и города центрального подчинения должны привлекать инвестиции в сельское хозяйство и сельскую местность и активизировать формирование интегрированных цепочек производства овощей, начиная с зон выращивания и заканчивая переработкой и потреблением.
Что касается внутреннего рынка, то здесь основное внимание уделяется дальнейшему оказанию помощи предприятиям, кооперативам и домашним хозяйствам в создании брендов безопасных овощей. Это предполагает привязку брендов к кодам зон выращивания и географическим указаниям. Каналы сбыта безопасных овощей будут диверсифицированы за счет создания торговых площадок, налаживания связей между спросом и предложением, проведения выставок и мероприятий по стимулированию торговли.
В области экспорта стратегия предусматривает сохранение существующих традиционных рынков и активное освоение новых. Важнейшее значение имеют активные переговоры по устранению торговых барьеров, что позволит облегчить широкое потребление вьетнамской овощной продукции на мировом рынке.
В январе-октябре экспорт овощей составил 4,92 млрд. долл. США, увеличившись на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а риса - 4 млрд. долл. США, что на 35% больше.
Генеральный секретарь Vinafruit Данг Фук Нгуен заявил, что за последние два месяца 2023 года Вьетнам может заработать на экспорте фруктов и овощей около 1,2 млрд. долл. США, или не менее 600 млн. долл. США за каждый месяц. При более благоприятном сценарии эта цифра может достичь 1,5 млрд. долл. США благодаря увеличению заказов с китайского рынка, особенно таких вьетнамских продуктов, как драконий фрукт, бананы, джекфрут, маракуйя и дуриан, прогнозирует он.