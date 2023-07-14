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Экспорт на халяльный рынок: возможности и вызовы
Таково мнение делегатов семинара «Рынок халяль: концепции, возможности и вызовы», состоявшегося 13 июля в городе Хошимине. Организаторами семинара выступили Бизнес-ассоциация города Хошимин, Продовольственная ассоциация Хошимина и Центр инвестиций и содействия торговле города Хошимина.
Большой потенциал на рынке Халяль
Нгуен Туан, заместитель директора Центр инвестиций и содействия торговле города Хошимина, проинформировал, что глобальный рынок халяльной еды в настоящее время обслуживает около 2 млрд. человек. В 2022 году объем мировой халяльной экономики достиг 7 трлн. долларов США, а к 2028 году, ожидается, его рост примерно до 10 трлн. долларов США.
Следует отметить, Юго-Восточная Азия, Южная Азия и Южно-Тихоокеанский регион являются потенциальными экспортными рынками для халяльной продукции с 860 млн. мусульман.
По словам Нгуен Туана, несмотря на то, что Вьетнам имеет большой потенциал экспорта сельскохозяйственной и водной продукции в мировой рынок, а также он имеет географическое положение рядом с крупными рынками халяльной еды, но импортно-экспортная деятельность вьетнамских предприятий на рынке халяль - это только первый шаг в изучении. Ежегодно около 50 компаний получают сертификацию «Халяль», а их продукцией в основном являются морепродукты, напитки, консервы, кондитерские изделия, вегетарианская пища и фармацевтическая продукция.
Ли Тхи Ким Тьи, председатель Продовольственной ассоциации города Хошимина, заявила, что высокий спрос на халяльную продукцию обусловлен не только ростом мусульман, но и новыми тенденциями потребления. Многие потребители в крупных экономиках, таких как Китай, Япония, США, ЕС, все чаще предпочитают халяль, отвечающий безопасности пищевых продуктов и современным экологическим требованиям.
Вьетнам является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной и водной продукции в мире, такими как рис, каучук, чай, кешью, кофе, перец, креветки, рыба и т. д., которые удовлетворяют потребности мусульман.
Кроме того, географическое расположение Вьетнама расположено близко к основным халяльным рынкам: около 62% мусульман живет в Азии. В частности, Индонезия и Малайзия являются густонаселенными мусульманскими странами, которые станут потенциальными рынками для вьетнамских предприятий.
В настоящее время некоторые вьетнамские предприятия начали исследовать халяльный рынок.
Продвижение сотрудничества
По словам Ли Тхи Ким Тьи, несмотря на высокий спрос на халяльные продукты, вьетнамские предприятия в настоящее время удовлетворяет пищевой промышленностью лишь небольшую часть халяльного рынка. Причина заключается в том, что для того, чтобы ввозить товары в мусульманские страны, предприятия должны иметь сертификат «Халяль» на свою продукцию. Между тем сертификация «Халяль» не является постоянной, не одинаково признанной во всех странах для всех продуктов. Это вызывает много трудностей для предприятий, поскольку им приходится много раз проходить повторную сертификацию и основываться на каждом экспортном рынке, чтобы соответственно регистрироваться для сертификации. Во Вьетнаме нет государственного органа, сертифицирующего стандарты «Халяль».
Со своей стороны, генеральный консул Малайзии в Хошимине Вонг Чиа Чианн заявила, что для экспорта продуктов на халяльный рынок Вьетнаму необходимо разработать собственный стандарт и сертификацию «Халяль», а также развивать сотрудничество с опытными малайскими предприятиями. Ведь в Малайзии халяль-индустрия развивалась в течение многих лет.