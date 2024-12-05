НОВОСТИ
Экспорт морепродуктов за одиннадцать месяцев достиг почти 9,2 миллиарда долларов США
Общий объем выручки за 11 месяцев составил 9,2 миллиарда долларов США, что на 11,5 % больше, чем в прошлом году, и страна находится на пути к достижению цели экспорта в 10 миллиардов долларов США к 2024 году.
Экспорт креветок к концу года должен превысить 4 миллиарда долларов США, в то время как другие основные морепродукты, такие как треска и тунец, также продемонстрировали уверенный рост. Стоимость экспорта моллюсков, в частности, выросла на 180%.
Кроме того, отечественная индустрия морепродуктов активно наращивает переработку и экспорт побочных продуктов, таких как рыбная мука, сказала директор по коммуникациям VASEP Ле Ханг.
За первые 10 месяцев этого года выручка от экспорта рыбной муки составила 220,4 млн долларов США, а за весь год прогнозируется выручка в размере 264 млн долларов США. Китай, потребляющий почти 90% вьетнамского экспорта рыбной муки, укрепляет свои позиции в качестве основного направления.
Китай (включая Гонконг) обогнал США в качестве крупнейшего импортера морепродуктов во Вьетнам, продемонстрировав в ноябре рост на 61%. Таким образом, совокупная стоимость импорта за 11 месяцев составила более 1,7 миллиарда долларов США, что на 19% больше, чем за год.
Американский рынок за 11 месяцев потратил на вьетнамские морепродукты 1,67 миллиарда долларов США, причем в ноябре рост составил 21%. Несмотря на надвигающиеся тарифы США, прогноз на декабрь остается оптимистичным.
Ле Ханг выразил уверенность в том, что Вьетнам достигнет цели по экспорту морепродуктов на сумму 10 миллиардов долларов США в 2024 году, что на 11,5% больше, чем в 2023 году. Креветки и паргасиус остаются основой отрасли, при этом прогноз экспорта морепродуктов на 2025 год оптимистичен, несмотря на проблемы, связанные с международной торговой политикой.