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НОВОСТИ

Экспорт морепродуктов за одиннадцать месяцев достиг почти 9,2 миллиарда долларов США

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), экспорт в ноябре составил впечатляющие 924 миллиона долларов, что на 17% больше в годового показателя.

 

Общий объем выручки за 11 месяцев составил 9,2 миллиарда долларов США, что на 11,5 % больше, чем в прошлом году, и страна находится на пути к достижению цели экспорта в 10 миллиардов долларов США к 2024 году.

Экспорт креветок к концу года должен превысить 4 миллиарда долларов США, в то время как другие основные морепродукты, такие как треска и тунец, также продемонстрировали уверенный рост. Стоимость экспорта моллюсков, в частности, выросла на 180%.

Кроме того, отечественная индустрия морепродуктов активно наращивает переработку и экспорт побочных продуктов, таких как рыбная мука, сказала директор по коммуникациям VASEP Ле Ханг.

За первые 10 месяцев этого года выручка от экспорта рыбной муки составила 220,4 млн долларов США, а за весь год прогнозируется выручка в размере 264 млн долларов США. Китай, потребляющий почти 90% вьетнамского экспорта рыбной муки, укрепляет свои позиции в качестве основного направления.

Китай (включая Гонконг) обогнал США в качестве крупнейшего импортера морепродуктов во Вьетнам, продемонстрировав в ноябре рост на 61%. Таким образом, совокупная стоимость импорта за 11 месяцев составила более 1,7 миллиарда долларов США, что на 19% больше, чем за год.

Американский рынок за 11 месяцев потратил на вьетнамские морепродукты 1,67 миллиарда долларов США, причем в ноябре рост составил 21%. Несмотря на надвигающиеся тарифы США, прогноз на декабрь остается оптимистичным.

Ле Ханг выразил уверенность в том, что Вьетнам достигнет цели по экспорту морепродуктов на сумму 10 миллиардов долларов США в 2024 году, что на 11,5% больше, чем в 2023 году. Креветки и паргасиус остаются основой отрасли, при этом прогноз экспорта морепродуктов на 2025 год оптимистичен, несмотря на проблемы, связанные с международной торговой политикой.

ИЖВ/ВИА

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