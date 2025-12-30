Экспорт морепродуктов Вьетнама набирает обороты на рынке Сингапура

2025 год стал важным прорывом для экспорта вьетнамских морепродуктов, отразив растущий спрос со стороны Сингапура и повышение доверия к качеству и брендингу продукции из Вьетнам.

Согласно статистике Управления по бухгалтерскому учёту и корпоративному регулированию Сингапура (ACRA), в 2024 году Вьетнам впервые поднялся с шестого на пятое место среди крупнейших поставщиков морепродуктов на рынок Сингапура. Положительная динамика сохранилась и в первом квартале 2025 года, когда страна вышла на четвёртую позицию.

По итогам первых девяти месяцев года Вьетнам продолжил укреплять позиции, став третьим крупнейшим поставщиком морепродуктов в Сингапур и удержав это место, что подчёркивает возрастающую роль вьетнамской рыбной продукции на данном рынке.

Президент Ассоциации предприятий рыбной и морепродуктовой промышленности Сингапура Кеннет Чиа отметил, что торговля между Вьетнам и Сингапур стабильно развивается на протяжении более двух десятилетий. По его словам, многие сингапурские компании рассматривают Вьетнам как ключевой рынок закупок морепродуктов, при этом ряд фирм направляет сотрудников во Вьетнам для прямых закупок на месте, что способствует формированию прочных деловых связей и взаимного доверия.

Сингапурские потребители используют и доверяют продукции вьетнамского происхождения, подчеркнул Кеннет Чиа, добавив, что многие вьетнамские компании в полной мере соответствуют требованиям рынка Сингапура.

Сингапур производит лишь незначительные объёмы сельскохозяйственной продукции и импортирует около 90% продовольствия. Благодаря высокому уровню доходов на душу населения город-государство демонстрирует устойчивый спрос на продукты питания высокого качества. Небольшая, но разнородная структура населения также делает Сингапур идеальной тестовой площадкой для вывода новых продуктов перед их масштабированием на глобальные рынки.

В этом контексте рост экспорта вьетнамских морепродуктов на рынок Сингапура отражает совокупный успех эффективного использования соглашений о свободной торговле, реализации политики содействия экспорту, тесной координации между министерствами, местными органами власти и отраслевыми ассоциациями, а также динамичного развития предприятий рыбной отрасли Вьетнама. Существенную роль в укреплении двусторонних торговых связей сыграло и Торговое представительство Вьетнама в Сингапуре, выступающее важным связующим звеном между деловыми кругами двух стран.

Торговый советник Вьетнама в Сингапур Као Суан Тханг подчеркнул, что Сингапур является открытым рынком, ориентированным на диверсификацию источников поставок в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Для сохранения конкурентоспособности он рекомендовал вьетнамским предприятиям рыбной отрасли улучшать управление качеством по всей цепочке создания стоимости, от аквакультуры и переработки до прослеживаемости происхождения продукции и устойчивых методов выращивания, одновременно внедряя передовые технологии.

Он также отметил ключевую роль цифровой трансформации, электронной коммерции и современных платёжных решений в повышении производительности и снижении издержек, наряду с необходимостью укрепления цепочек добавленной стоимости, диверсификации рынков и расширения отраслевого сотрудничества.

АСЕАН остаётся одним из ключевых партнёров Вьетнама и важнейшими глобальными транзитно-перевалочными воротами для его внешней торговли. В рамках объединения Сингапур выступает крупнейшим логистическим и мировым центром торговли морепродуктами, обладая значительными преимуществами в сфере портовой инфраструктуры, складов, логистики и финансовых услуг.

В этой связи углубление сотрудничества с Сингапуром способно помочь Вьетнаму обеспечить устойчивый рост экспорта и расширить присутствие на региональных и мировых рынках.

Кеннет Чиа добавил, что Вьетнаму следует активнее инвестировать в исследования и разработки, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью, ориентированную на сегмент ресторанов и общественного питания Сингапура, что принесёт взаимную выгоду обеим сторонам.

На практике вьетнамские морепродукты пользуются растущим спросом среди сингапурских потребителей, что делает данный рынок стратегическим трамплином для дальнейшего расширения вьетнамской рыбной отрасли в регионе и за его пределами.