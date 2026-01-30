Экспорт морепродуктов Вьетнама в США достиг 53,15 млн долл.

Переработка креветок в компании экономического развития Зуенхай - COFIDEC в г. Хошимине. Фото: ВИА



Согласно данным Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP), экспорт в США в прошлом году достиг 53,15 млн долл. США, что составило около 54% общего объёма экспорта тилапии, благодаря чему США стали крупнейшим рынком импорта данной продукции.

По сравнению с 2024 годом столь высокие темпы роста отражают как увеличение импортного спроса на рынке США, так и способность вьетнамских компаний воспользоваться открывшимися возможностями в условиях ожесточённой международной конкуренции.

Что касается структуры продукции, рост экспорта тилапии в США в основном пришёлся на филе - примерно на 40 млн долл. США, что означает увеличение на 499% в годовом выражении; именно этот сегмент стал главным драйвером общего прироста экспорта. Эта тенденция соответствует потребительскому спросу в США, где по-прежнему предпочитают удобные, простые в приготовлении и стабильно высококачественные продукты.

В то же время экспорт на рынок США других переработанных продуктов из тилапии и сушёной рыбы, напротив, продемонстрировал резкое снижение на 39% и 68% в годовом выражении соответственно. Это свидетельствует о том, что американский рынок всё в большей степени ориентируется на замороженное филе, а не на другую продукцию глубокой переработки.

По данным VASEP, рост присутствия вьетнамской тилапии на рынке США связан со значительными колебаниями глобального предложения.

Китай, крупнейший в мире производитель и экспортёр тилапии, по-прежнему сталкивается с тарифами на поставки в США в размере до 55%, что существенно снижает его конкурентоспособность. Между тем Бразилия с августа 2025 года также подпала под высокий тариф в 50%, что вынудило её компании корректировать экспортные стратегии, включая переориентацию на другие рынки.

В этих условиях вьетнамские предприятия нарастили инвестиции в разведение и переработку тилапии, прежде всего в производство замороженного филе, отвечающего техническим требованиям и потребительским предпочтениям в США.

Преимущества по себестоимости, относительно стабильные поставки и способность гибко соответствовать импортным стандартам помогают вьетнамской тилапии увеличивать долю на этом требовательном рынке.