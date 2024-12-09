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НОВОСТИ

Экспорт морепродуктов Вьетнама в октябре достиг отметки в 1 миллиард долларов США

Вьетнамская индустрия морепродуктов находится на подъеме, экспортная динамика способствует достижению цели в 10 миллиардов долларов США к 2024 году и закладывает прочную основу для 2025 года. По состоянию на октябрь 2024 года стоимость экспорта морепродуктов достигла 8,33 миллиарда долларов США, что на 12 % больше, чем в прошлом году. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, только в октябре объем экспорта составил 1,1 миллиарда долларов США, что стало первым случаем за последние 27 месяцев, когда ежемесячный показатель превысил 1 миллиард долларов США.

США, Китай и Япония остаются основными направлениями сбыта вьетнамских рыбных продуктов, но глобальный охват сектора быстро расширяется.

Чтобы стимулировать этот рост, правительство Вьетнама приняло решение о расширении льготного кредитования лесного и рыбного секторов. Эта инициатива, объем финансирования которой составляет около 50-60 триллионов донгов (2-2,4 миллиарда долларов США), обеспечивает предприятиям доступ к кредитам под низкие проценты, что способствует их деятельности и росту.

Еще одним стратегическим шагом стало утверждение Национальной программы по защите и развитию рыбных ресурсов до 2030 года. Она направлена на сохранение и восстановление рыбных ресурсов, обеспечивая устойчивое развитие рыбного сектора Вьетнама на долгие годы вперед.

Еще одним стратегическим шагом стало утверждение Национальной программы по защите и развитию рыбных ресурсов до 2030 года. Она направлена на сохранение и восстановление водных ресурсов, обеспечивая устойчивое развитие рыбного сектора Вьетнама на долгие годы вперед.

Помимо заключения соглашений о свободной торговле, вьетнамские компании по производству морепродуктов также получают выгоду от внедрения технологических достижений в области выращивания и переработки. Эти успехи подчеркивают стремление сектора к повышению конкурентоспособности и утверждению своего растущего влияния на международной арене.

ВИА/ИЖВ

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