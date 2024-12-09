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Экспорт морепродуктов Вьетнама в октябре достиг отметки в 1 миллиард долларов США
США, Китай и Япония остаются основными направлениями сбыта вьетнамских рыбных продуктов, но глобальный охват сектора быстро расширяется.
Чтобы стимулировать этот рост, правительство Вьетнама приняло решение о расширении льготного кредитования лесного и рыбного секторов. Эта инициатива, объем финансирования которой составляет около 50-60 триллионов донгов (2-2,4 миллиарда долларов США), обеспечивает предприятиям доступ к кредитам под низкие проценты, что способствует их деятельности и росту.
Еще одним стратегическим шагом стало утверждение Национальной программы по защите и развитию рыбных ресурсов до 2030 года. Она направлена на сохранение и восстановление рыбных ресурсов, обеспечивая устойчивое развитие рыбного сектора Вьетнама на долгие годы вперед.
Еще одним стратегическим шагом стало утверждение Национальной программы по защите и развитию рыбных ресурсов до 2030 года. Она направлена на сохранение и восстановление водных ресурсов, обеспечивая устойчивое развитие рыбного сектора Вьетнама на долгие годы вперед.
Помимо заключения соглашений о свободной торговле, вьетнамские компании по производству морепродуктов также получают выгоду от внедрения технологических достижений в области выращивания и переработки. Эти успехи подчеркивают стремление сектора к повышению конкурентоспособности и утверждению своего растущего влияния на международной арене.