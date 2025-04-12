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Экспорт лесной продукции в 2025 году: Цель 18 миллиардов долларов США и путь преодоления вызовов.
США также являются вторым по величине торговым партнёром и крупнейшим экспортным рынком для Вьетнама.
Что касается древесины и изделий из неё, Вьетнам экспортирует более 50% общего объёма этой продукции на американский рынок. В связи с этим предстоящие изменения создадут серьёзные вызовы для вьетнамской деревообрабатывающей отрасли, которая будет вынуждена сталкиваться с прямой конкуренцией со стороны продукции, произведённой в США, а также товаров из других стран. Кроме того, существует риск введения торговых санкций и штрафных пошлин в случае, если продукция не будет соответствовать требованиям по прослеживаемости происхождения.
Европейский союз (ЕС) - один из ключевых рынков, сохраняющий двузначный темп роста по экспорту древесины, также вводит неблагоприятные для экспортёров торговые политики. Одним из таких нововведений является Регламент ЕС по предотвращению обезлесения (EUDR), срок вступления которого был продлён до конца 2025 года.
В более широком контексте возможна "торговая война" на глобальном уровне, которая может привести к разрыву цепочек поставок и сужению экспортных рынков. Поэтому выработка оперативных, своевременных и проактивных решений становится важной задачей для предприятий, занимающихся экспортом лесной продукции.
Ассоциация лесной и деревообрабатывающей промышленности Вьетнама (VIFOREST) отмечает, что перед отраслью одновременно открываются как возможности, так и вызовы в связи с новыми изменениями на экспортных рынках. Отсрочка вступления в силу EUDR до 30 декабря 2025 года для крупных компаний и до 30 июня 2026 года для малых и средних предприятий даёт вьетнамским компаниям дополнительное время для подготовки.
Это значительное преимущество, особенно в условиях нынешних трудностей. В то же время изменения в торговой политике США и «зелёные» потребительские тренды на крупных рынках открывают новые возможности для экспортёров древесины.
Возможности, возникающие в результате глобальных изменений в производстве и торговле, а также инвестиций в цифровую трансформацию, управление цепочками поставок и устойчивое развитие, не только помогают компаниям адаптироваться к изменениям на рынке, но и открывают двери для выхода на потенциальные рынки в ближайшем будущем.
Каждый год Вьетнам вырубает около 22-23 миллионов м³ древесины из выращенных лесов, и на данный момент более 500 000 га лесов имеют сертификаты устойчивости. Лесная промышленность ставит цель достичь 1 миллиона гектаров сертифицированных устойчивых лесов к 2030 году.
Генеральный директор Лесного управления и Лесной охраны (Министерство сельского хозяйства и окружающей среды) Чан Куанг Бао отметил, что помимо строительства высокотехнологичных перерабатывающих комплексов, расширения доли на экспортных рынках и активного продвижения торговли, лесная и деревообрабатывающая отрасли должны уделять больше внимания и инвестировать в источники сырья. В частности, необходимо развивать больше участков лесов с крупными деревьями, которые управляются устойчиво и сертифицированы (FSC или PEFC).
В настоящее время Лесное управление и Лесная охрана совместно с другими организациями проводят пилотный проект по присвоению кодов регионов лесов в некоторых провинциях на севере, с целью расширения этой практики на всю страну. Эти коды являются основой для развития цепочки поставок легальной древесины, обеспечивая прослеживаемость происхождения древесины в соответствии с международными требованиями.