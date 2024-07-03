Экспорт лесной продукции вырос на 21% в первом полугодии

В первой половине 2024 года стоимость экспорта древесины и изделий из дерева достигла 7,95 млрд долларов США, что на 21,2% больше, чем в прошлом году, и составляет 52,3% от плана, установленного на этот год, сообщает Департамент лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов.



В результате положительное сальдо торгового баланса составило 6,67 миллиарда долларов США, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует статистика.

Основными импортерами стали США и Китай, которые за этот период закупили во Вьетнаме лесной продукции на 4,38 миллиарда долларов и почти на 1,06 миллиарда долларов, что на 27,6% и 46,6% больше, чем за тот же период 2023 года.

Концентрированная эксплуатация лесов в стране составила 9,93 млн куб. м, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Населенные пункты посадили 125 500 га концентрированных лесов, что составляет 51,2% от плана, что на 1,2% больше, чем в прошлом году. По оценкам, общая площадь посаженных лесов за весь год достигнет 245 000 га.

Многие районы уделяют особое внимание контролю качества саженцев, чтобы улучшить качество посаженных лесов. Доля посаженных лесных участков с контролируемым качеством саженцев достигла 85%.



Населенные пункты также реализуют инициативы по преобразованию мелких лесов в крупные, продвижению устойчивого лесопользования и получению лесной сертификации. В настоящее время в стране насчитывается 495 000 га лесов, получивших сертификат устойчивого управления.