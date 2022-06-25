Экспорт креветок и пангасиуса используют рыночные возможности для увеличения

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в первой половине 2022 года экспорт пангасиуса на рынок ЕС снова начал процветать после более чем трех «мрачных» лет.

По состоянию на первую половину мая 2022 года общая стоимость экспорта замороженного пангасиуса на рынок ЕС достигла 76,8 млн. долл. США, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года; при чем Нидерланды являются наиболее привлекательным рынком, на долю которого приходится 31,7% от общей стоимости вьетнамского экспорта пангасиуса в ЕС.

Российско-украинский конфликт может иметь серьезные последствия, включая увеличение риска продовольственного кризиса, поскольку ЕС является основным торговым партнером России и Украины по сельскохозяйственной продукции, продуктам питания и морепродуктам. Таким образом, ЕС сталкивается с риском оказаться под угрозой продовольственной безопасности.

Тот факт, что многие страны ЕС и США «наказывают» российского минтая, который является сильным конкурентом пангасиуса, также приводит к значительному сокращению запасов белой рыбы в регионе. Это хорошая возможность для вьетнамских предприятий по производству пангасиуса вернуться и продвигать экспорт замороженного пангасиуса в ЕС.

Помимо ЕС, вьетнамские экспортеры пангасиуса также активно осваивают потенциальные рынки, особенно 3 рынка: Мексику, Египет и Таиланд. По состоянию на первую половину мая 2022 года общая стоимость экспорта пангасиуса на мексиканский рынок достигла 45,6 млн. долл. США, увеличившись более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 4,3% от общей стоимости экспорта пангасиуса.

По данным VASEP, экспорт пангасиуса на мексиканский рынок является лучшим и составляет наибольшую долю в рыночной группе CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве), составляя 35% от общей стоимости всего блока. Продукты пангасиуса, экспортируемые из Вьетнама в Мексику, в основном представляют собой замороженное филе пангасиуса и замороженную разделанную рыбу.

В последние годы Таиланд стал новым покупателем вьетнамского пангасиуса. Близкое географическое расстояние и растущий спрос на импорт пангасиуса привлекли многие вьетнамские предприятия по его производству для экспорта в Таиланд. На сегодняшний день около 60 предприятий активно занимаются экспортом пангасиуса в Таиланд.

Недавно Агентство США по безопасности пищевых продуктов и инспекции признало еще 6 вьетнамских заводов по переработке пангасиуса, которым разрешено перерабатывать и экспортировать замороженный пангасиус на рынок США. Агентство РФ по карантину здоровья животных и растений также добавило еще два вьетнамских предприятия в список разрешенных к экспорту в Евразийский экономический союз. Эти новые факторы могут привести к более позитивному росту экспорта пангасиуса в ближайшее время.

К концу мая экспорт креветок оценивался в 1,8 млрд. долл. США, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и составляет 39% от общего объема экспорта морепродуктов. Экспорт креветок в Канаду, по мнению экспертов, имеет большие возможности для роста в ближайшем будущем.

Согласно статистике VASEP, к середине мая 2022 года экспорт креветок в Канаду достиг 100 млн. долл. США, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Канада является шестым по величине экспортным рынком вьетнамских креветок, на долю которого приходится 6,3% от общей стоимости экспорта вьетнамских креветок на рынки. Канада также является третьим по величине экспортным рынком вьетнамских креветок в CPTPP, на которую приходится 22% всего экспорта креветок Вьетнама на этот рынок.

До первой половины мая этого года экспорт креветок в Канаду демонстрировал самые высокие темпы роста по сравнению с остальными рынками блока CPTPP. После вступления в силу CPTPP в 2019 году экспорт вьетнамских креветок в Канаду в 2020 году достиг 187 млн. долл. США, что на 23% больше, чем в 2019 году, а в 2021 году также увеличился на 18% по сравнению с 2019 годом, достигнув 180 млн. долл. США.

В настоящее время существует около 80 предприятий, экспортирующих креветки в Канаду.

Другие преимущества заключаются в том, что канадский рынок не имеет импортных квот, а канадские и вьетнамские морепродукты являются скорее дополняющими друг друга, чем прямыми конкурентами. Товары, импортируемые в Канаду, также имеют легкий доступ к рынку США и наоборот, а на торговлю Канады и США приходится 75% общего объема импорта и экспорта Канады.