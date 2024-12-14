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Экспорт креветок достигнет 4 миллиардов долларов США в 2024 году
Хотя эта цифра ниже рекордного показателя в 4,3 миллиарда долларов США, достигнутого в 2022 году, она знаменует собой значительное восстановление по сравнению с 2023 годом, когда экспорт креветок составил всего 3,4 миллиарда долларов США. Этот подъем подчеркивает устойчивость креветочного сектора, который продолжает набирать обороты.
Вьетнамский экспорт креветок продемонстрировал впечатляющий рост за первые 11 месяцев 2024 года, достигнув почти 3,6 миллиарда долларов США, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), креветочный сектор демонстрирует хорошие показатели на нескольких ключевых рынках. Экспорт в США и Евросоюз демонстрирует устойчивый рост, а недавняя политика Китая по стимулированию внутреннего потребления может еще больше повысить спрос на вьетнамские креветки.
Наряду с повышением экспортных цен на креветки, быстро растет сектор переработки креветок, что свидетельствует о переходе к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Однако, по мнению экспертов, вьетнамская креветочная промышленность сталкивается с серьезными проблемами, которые необходимо решить для обеспечения устойчивого роста.
Чан Динь Луан, директор Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, подчеркнул, что для того, чтобы конкурировать на международном рынке, Вьетнам должен улучшить качество креветок и снизить производственные затраты. Ключевые вопросы включают в себя повышение качества креветок, управление циклами размножения, борьбу с болезнями, снижение производственных затрат и точное прогнозирование структуры потребления на рынках-импортерах. Решение этих проблем жизненно важно для совершенствования производственно-сбытовой цепочки креветочного производства и повышения доходов фермеров.
В то же время болезни креветок считаются угрозой для производства и качества креветочной продукции, сказал он.
Фан Тхань Лам из Научно-исследовательского института аквакультуры № 2 отметил, что модернизация цепочки создания стоимости в креветочной отрасли является серьезной проблемой, отметив слабую связь между производством и потреблением, а также малые масштабы большинства производителей креветок.
Чан Нгок Хай из Университета Кантхо подчеркнул важность внедрения высокотехнологичных, экологически безопасных методов выращивания креветок, устойчивых к изменению климата. Сектор также должен сосредоточиться на соблюдении международных стандартов и объединении производства по всей цепочке создания стоимости, чтобы лучше удовлетворять потребности рынка.
Несмотря на проблемы с экологией, болезнями и производством, Чан Динь Луан подчеркнул, что вьетнамские креветочные предприятия внедрили множество инновационных решений, таких как применение новых технологий и улучшение инфраструктуры. Эти усилия помогают сократить выбросы, расширить цепочку создания стоимости и повысить рентабельность как фермеров, так и предприятий, добавил он.