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Экспорт креветок Вьетнама на основные рынки стремительно увеличивается
Что касается китайского рынка, Ким Тху из Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) сообщила, что Китай сократил импорт из Эквадора - своего крупнейшего поставщика креветок, и увеличил импорт из Вьетнама. На этом рынке Вьетнаму приходится конкурировать по цене с соперничающими поставщиками, однако многие покупатели в Китае считают вьетнамские креветки более качественными, чем креветки из Эквадора и Индии, поэтому они соглашаются на более высокие цены.
Что касается США, то, по прогнозам экспертов креветочной промышленности, продажи свежих и замороженных морепродуктов на этом рынке стабилизируются в 2024 году, после того как в 2023 году они столкнулись со многими трудностями из-за инфляции и сокращения расходов населения. По сравнению с некоторыми основными поставщиками креветок в США, которыми являются Индия, Эквадор и Китай, Вьетнам считается более перспективным, особенно на фоне успешного развития дипломатических отношений между Вьетнамом и США.
По словам представителя VASEP, продукты переработки креветок с добавленной стоимостью составляют 40 - 45 % от общей годовой стоимости экспорта креветок. Уровень переработки вьетнамских креветочных предприятий находится на высоком уровне в мире, и это является конкурентным преимуществом вьетнамских креветок на японском рынке.
Однако креветочной промышленности рекомендуется не останавливаться на достигнутом, поскольку конкуренция со стороны других стран остается жесткой.
По словам бывшего председателя VASEP Хо Куок Лыка, вьетнамская креветочная промышленности отличается хорошим качеством, но цены на нее находятся на высоком уровне.
Поэтому фермерам и экспортерам рекомендуется искать меры по поддержанию качества и снижению производственных затрат.