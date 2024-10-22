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Экспорт кофе из Вьетнама превысил 5 миллиардов долларов США в 2023-2024 сельскохозяйственном году
Председатель Вьетнамской ассоциации кофе и какао (VICOFA) Нгуен Нам Хай сказал, что в 2023-2024 сельскохозяйственном году Вьетнам экспортировал около 1,46 млн тонн кофе, что на 12,1% меньше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году.
Несмотря на снижение объема, стоимость экспорта выросла на 33,1% и достигла 5,43 миллиарда долларов США, что стало самым высоким показателем за весь кофейный сезон.
Это также первый случай, когда экспорт кофе из Вьетнама за один сезон превысил отметку в 5 миллиардов долларов США, сказал Нгуен Нам Хай, объяснив рост стоимости повышением цен.
По данным Главного таможенного управления, только в сентябре средняя экспортная цена вьетнамского кофе достигла 5 469 долларов США за тонну, что является самым высоким показателем за всю историю, увеличившись на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 68,7% по сравнению с сентябрем 2023 года.
В течение всего 2023-2024 сельскохозяйственного года средняя экспортная цена составляла 3 673 доллара США за тонну, что почти на 50% выше, чем в предыдущем году. При такой цене кофе является экспортным продуктом с самым сильным ростом цен среди основных сельскохозяйственных экспортных товаров Вьетнама.
Европейский союз (ЕС) остается крупнейшим экспортным рынком Вьетнама в 2023-2024 сельскохозяйственном году, поскольку он импортировал 563 000 тонн кофе на сумму 2 миллиарда долларов США, что на 8,6% меньше по объему, но на 41% больше по стоимости.
Германия, Италия и Испания были тремя ведущими рынками экспорта кофе из Вьетнама в прошедшем сезоне, с экспортной стоимостью 607 млн долларов США, 417 млн долларов США и 413 млн долларов США соответственно, что отражает рост на 37%, 30% и 75% по сравнению с 2022-2023 урожайным годом.