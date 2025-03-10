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Экспорт кофе из Вьетнама может достичь 6 миллиардов долларов США в 2025 году
Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, в феврале 2025 года Вьетнам экспортировал около 150 тысяч тонн кофе на сумму 854,2 миллиона долларов США. За первые два месяца года общий объем экспорта составил 284 тысячи тонн, что эквивалентно 1,58 миллиарда долларов США, снизившись на 28,4% по объему, но показав впечатляющий рост на 26,2% по стоимости по сравнению с тем же периодом 2024 года. Этот результат не только подтверждает позицию Вьетнама на мировом рынке кофе, но и открывает перспективы для достижения цели превышения отметки в 6 миллиардов долларов стоимости экспорта кофе в этом году.
Февраль 2025 года стал знаковым месяцем для Вьетнама: страна экспортировала 193 031 тонну кофе на сумму 1,08 миллиарда долларов США — это рекордный показатель за месяц. Большая часть объема пришлась на кофе в зернах (178 047 тонн), тогда как переработанный кофе составил 14 984 тонны.
Нгуен Нам Хай, председатель Ассоциации кофе и какао Вьетнама (VICOFA), отметил: «Этот результат стал возможен не только благодаря высокому уровню цен, но и благодаря стратегии активного увеличения экспорта компаний на фоне глобальных рыночных колебаний».
Иностранные предприятия (FDI) также сыграли важную роль, обеспечив 27% объема и 28% стоимости экспорта кофе в зернах, а также 86% объема переработанного кофе, что подтверждает успешное сотрудничество между местными и международными компаниями.
Один из ключевых факторов, который помог отрасли кофе добиться ошеломляющих результатов, – это резкий рост цен на экспорт. Согласно отчету, средняя цена кофе за первые два месяца 2025 года составила 5574,5 долларов США за тонну, что на 76,3% выше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В феврале эта цифра поднялась до 5596 долларов США за тонну, что является рекордом за всю историю.
Рост стоимости касается не только кофе в зернах — основной продукции, объем которой составил 178 047 тонн на сумму 956,58 миллиона долларов США (увеличение на 20,3% по объему и 107% по стоимости), — но также связан с вкладом переработанного кофе. В феврале переработанные продукты, включая молотый, растворимый и смешанный кофе, достигли 14 984 тонн на сумму 123,61 миллиона долларов США, что составляет 11,4% от общего объема экспорта. Это свидетельствует о тенденции перехода к продуктам с добавленной стоимостью, которая постепенно укрепляет международную репутацию «коричневого золота» Вьетнама.
Германия, Италия и Япония по-прежнему являются тремя крупнейшими рынками для вьетнамского кофе, занимая соответственно 16,6%, 9,4% и 8,2% рыночной доли. По сравнению с прошлым годом, экспорт в январе 2025 года в Германию увеличился на 53%, в Италию на 5,6%, в Японию на 10,4%, что подтверждает стабильный интерес к вьетнамскому кофе на традиционных рынках. Среди 15 крупнейших рынков Польша продемонстрировала наибольший рост стоимости – в 2,9 раза, в то время как Алжир показал наибольшее снижение – на 22%. Это отражает разнообразие спроса и возможности для расширения новых рынков, которые индустрия кофе должна использовать.
Нгуен Нам Хай подчеркнул, что, помимо золота, кофе становится одним из самых востребованных товаров на мировых биржах, привлекая большое внимание инвесторов.
«Разница в цене между робустой и арабикой сейчас составляет около 3 000 долларов США за тонну. Когда цена арабики растет, обжарщики переходят на робусту — сорт кофе, в котором Вьетнам является мировым лидером. Это преимущество позволяет вьетнамскому кофе продолжать получать выгоду», — отметил Нгуен Нам Хай.
Вызовы и возможности на глобальном рынке
Департамент внешней торговли (Министерство торговли) прогнозирует, что явление Ла-Нинья может заменить Эль-Ниньо в 2025 году, что повлияет на районы, где выращивается кофе в Бразилии – крупнейшем экспортере кофе в мире. Риск заморозков в Бразилии может снизить производство в сезоне 2025-2026 до минимального уровня за последние три года, что открывает возможности для Вьетнама укрепить свои позиции.
Однако Нгуен Нам Хай считает, что снижение производства кофе в Бразилии с июля 2025 года не окажет существенного воздействия, необходимо внимательно следить за ситуацией рынке.
Внутри страны, для достижения цели экспорта более 6 миллиардов долларов, вьетнамская индустрия кофе должна обеспечить правильное планирование зон для посадок, поддерживать стабильную площадь и улучшать качество продукции в соответствии с международными стандартами. «Компании должны интегрировать закупки с глубокой переработкой, а также диверсифицировать рынки, чтобы избежать зависимости от нескольких крупных партнеров», — порекомендовал Нгуен Нам Хай.
Использование преимущества лидерства в производстве кофе робуста – который составляет 95% производства кофе во Вьетнаме – станет ключом к поддержанию роста.