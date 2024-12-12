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Экспорт кофе из Вьетнама, возможно, впервые превысит 5 миллиардов долларов
С начала года экспортные цены на вьетнамский кофе постоянно растут.
Если в январе цена составляла чуть более 3 000 долларов США за тонну, то в октябре она подскочила до 5 855 за тонну. Всего за 10 месяцев цена выросла более чем на 90%.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, экспортные цены за первые 11 месяцев 2024 года составили в среднем 4 037 долларов США за тонну, что на 56,9% выше, чем за тот же период 2023 года.
В период с января по ноябрь Вьетнам отправил за границу почти 1,2 млн тонн, выручив 4,84 млрд долларов США. Несмотря на снижение объема на 15,4%, стоимость выросла на 32,8% по сравнению с прошлым годом.
Германия, Италия и Испания - три крупнейших рынка для вьетнамского кофе. Экспорт вырос на всех 15 крупнейших рынках, причем наиболее значительный рост наблюдался в Малайзии и на Филиппинах - в обоих случаях более чем в два раза.
Вьетнам только что вступил в 2024 - 2025 урожайный год кофе. Оглядываясь на 2023-2024 урожайный год, можно сказать, что экспорт кофе достиг нового рубежа. Несмотря на снижение объема экспорта более чем на 12% до 1,46 млн тонн, выручка выросла более чем на 33% и достигла 5,43 млрд долларов США, что стало самым высоким показателем за один урожайный год и первым случаем, когда экспорт превысит 5 млрд долларов США за один урожайный год.
VICOFA сообщила, что новый сезон сбора урожая начался в ноябре, и ожидается, что в этом сезоне производство составит около 1,6 млн тонн. Внутреннее потребление кофе во Вьетнаме прогнозируется на уровне 270 000-300 000 тонн. Рост внутреннего спроса в сочетании со снижением производства может существенно повлиять на поставки сырья на экспорт.
Между тем эксперты отмечают, что Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, уже завершила сезон сбора урожая, но ее фермеры в настоящее время неохотно идут на продажу, ожидая урожая следующего года. Таким образом, мировой рынок кофе в период до первого квартала 2025 года будет зависеть от стран-производителей кофе в северном полушарии, особенно от Вьетнама.
В результате, несмотря на то, что сезон сбора урожая продолжается, цены на кофе на внутреннем рынке по-прежнему растут. Кроме того, фермеры Центрального нагорья, центра кофейного хозяйства Вьетнама, не спешат продавать кофе, поскольку получают хорошие доходы от других дорогих сельскохозяйственных продуктов, таких как дуриан и перец.
VICOFA уверена в многочисленных преимуществах вьетнамского экспорта кофе благодаря увеличению поставок в новом урожайном сезоне 2024 - 2025 годов и высоким экспортным ценам. По прогнозам, в этом году экспортная выручка установит новый рекорд в 5,5 миллиарда долларов США.